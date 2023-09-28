自由日日Shoot》中國假名牌入侵我拍賣平台 擔心買到假貨可檢舉送保二鑑定

如何辨識名牌仿品

2023/09/28 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕黑心賣家勾結中國仿冒商入侵台灣知名拍賣平台，以假亂真欺騙消費者，民眾如透過網路等非專櫃管道購買名牌貨，憂心或質疑買到仿冒品的話，可透過檢舉專線，聯繫警政署保安警察第二總隊協助，將商品送至其北、中、南區辦公室，由受過專業訓練的員警初步檢驗鑑定；如確定是仿品，警方還可協助民眾求償、提告並進一步偵辦。

保二總隊刑警大隊長翁士閔表示，近年查獲的仿冒名牌大多是從中國進口，臉書一頁式廣告也常出現仿冒品，民眾若覺得收到的是仿冒品，可撥打0800-016597與警方聯繫，先用口頭敘述商品細節，初步釐清商品真偽，或是直接相約各區據點，由員警協助初步檢驗，若鑑定後推測是仿品，會送至原廠或其代理商進行複驗，並開具證明；倘若最終結果為仿品，警方會依違反商標法偵辦，民眾也可對賣家提告求償。

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翁士閔建議，民眾收到商品開箱時，可以全程錄影，保障買、賣雙方權益，萬一發生糾紛，才有影像佐證。

開設二手名牌買賣店的黃姓老闆指出，各家品牌都有各自防偽機制，民眾可先上網比對真品圖片，若發覺有落差，就可能是買到仿品。他說，黑心商為省成本，對於仿製的皮件類（皮夾、皮包）多會使用劣質皮革及保護漆，有濃厚刺鼻味，且縫線部分較不整齊或間距較大，五金配件（如拉鍊、皮包掛勾）較為粗糙。

衣物類部分，民眾可檢查有無線頭、脫線，還有LOGO是否與真品有落差，再來就是材質，是否與標籤相符，是否有異味、色差等。

黃老闆說，有些民眾會想把商品拿到原廠專櫃，請求協助辨識，但大部分會被婉拒，畢竟不是在專櫃購買商品，所以黑心賣家標榜「支持專櫃檢測」只是噱頭；若想知道手中物件是真品或存疑，可向熟識的二手名牌店或連繫保二總隊請求協助鑑定。

不少黑心賣家轉貼淘寶網的名牌仿冒品圖片，到我國拍賣平台販售。圖中女子為淘寶網照片，身分不詳，本報馬賽克處理。（翻攝自YAHOO拍賣網、淘寶網）

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