詐騙首腦「藍道」 法界：可能重判無期

詐騙集團首腦藍道杜承哲在司法實務上將被視為犯後態度惡劣，恐判刑十年以上，甚至可能判到無期徒刑。（資料照）

2023/09/27 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕綽號「藍道」的詐騙集團首腦杜承哲等四人，涉嫌拘禁六十一名「豬仔」，其中虐死三人，被士林地檢署依私行拘禁致死等罪起訴；法界認為，四名被告惡性重大，迄今不認罪，也未與被害人和解，在司法實務上將被視為犯後態度惡劣，恐判刑十年以上，甚至可能判到無期徒刑。

曾任法務部調部辦事檢察官的伯衡法律事務所策略長黃致中表示，私行拘禁致死罪，惡性重大，為本刑七年以上的重罪，只比本刑十年以上的殺人罪稍輕，之所以刑度比殺人罪輕，差別在於私行拘禁致死罪的被告，沒有殺人犯意。

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黃致中指出，司法實務上，犯下一件私行拘禁致死罪，被告如果沒有與被害人家屬達成和解，也沒有認罪悔悟之心，合議庭將會加重其刑，至少從七年以上的本刑往上加，倘被害者不只一位，且被告犯私行拘禁罪期間，還涉及其他犯罪，例如強迫餵被害人毒品，此罪即為五年以上重罪；法院量刑時會審酌被告惡性，以及所犯不只一罪，各罪分論併罰後，極可能判處十年以上，甚至判無期徒刑也不無可能。

曾任台北地院法官的台北君倫律師事務所主持律師張耀宇表示，姑且不論四名被告有無虐死被害人，僅就四人所犯下的私行拘禁、詐欺、洗錢等犯罪態樣，實務上合議庭將數罪分論併罰，就很有可能判刑十年以上。

張耀宇亦認為，法院審理期間，四名被告若不承認強暴手段餵毒、私行拘禁致死等罪責，合議庭會認為被告無悔意而加重量刑，恐判十年至十五年不等，如合議庭認定被告的惡行極為重大，有可能判處無期徒刑。

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