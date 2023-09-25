廠商願無償提供傷患幹細胞治療

因應屏東爆炸案，衛福部次長王必勝已南下調度高屏醫療資源。（取自王必勝臉書）

2023/09/25 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕明揚爆炸案傷者，不少大面積燒燙傷，皮膚需求高，必須儘快解決。除了大體皮膚之外，衛福部次長王必勝昨表示，有細胞治療廠商願意無償提供幹細胞治療協助傷患。

福部建立平台 由醫院與業者協調

王必勝指出，後續治療以皮膚需求為首要，很多醫學中心都有資源，也有細胞治療廠商表態願意無償提供幹細胞治療等，但還是要看用不用得上，將建立平台讓醫院與業者協調。目前已有幹細胞治療被證實可促進皮膚再生、傷口癒合。

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台灣燒傷暨傷口照護學會理事長黃慧夫也指出，經盤點國家皮庫，有十五萬平方公分的大體皮膚儲備，隨時都能投入救援。

另外，傳出此次工廠人員繳交的「物質安全資料表」，未提到過氧化劑等物質，可能是造成傷亡原因。王必勝提到，若無法掌握工廠危險物質，一旦發生意外，現場或醫院救護、醫療人員都可能面對化學、輻射風險。

工廠危險物質造冊雖複雜 及早面對

目前相關單位在討論強化造冊掌握工廠的危險物質，看看是否能夠快速釐清並精進，進一步推廣到全國使用。不過，工廠業別、危險物質類別十分複雜，也涉及資料庫更新，具有挑戰性，但仍須及早面對。

衛福部醫事司司長劉越萍也指出，近年災難類型多樣，會再強化人員訓練，期盼引進急救訓練生物模型，並依緊急救護員的不同等級，提供不同訓練方式，以達到維持現場人員安全、提升存活率的目標，已向行政院爭取相關經費。

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