去年消防員訓練次數回升 仍較2020年少近3成

屏東明揚國際公司工廠大火，造成救災的消防員多人死傷。圖為累翻的消防人員席地休息。（記者陳彥廷攝）

2023/09/24 05:30

〔記者鍾麗華、吳仁捷／台北報導〕屏東科技產業園區廠房發生重大火警事故，造成消防人員殉職受傷，根據立法院預算中心針對明年度中央政府總預算案整體評估報告指出，去年消防人員訓練總次數較二○二○年減少近三成。消防署則估今年訓練量可達新高，並將新建設施提升訓練量能。

今年預估超過23萬人次 將達歷年最高

立院報告指出，消防訓練包含火災搶救、急流救援、潛水、震災搜救、安全檢查等，二○二○至二○二二年訓練總人數由十六萬四五七二人次減至十一萬九九九三人次，減少四萬四五七九人次，減幅廿七．○九％；其中二○二一年更減至六萬六五四四人次，為近年新低，去年雖回升至十一萬九九九三人次，仍未回復至二○二○年水準。

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預算中心並指出，為解決災害防救志工人力老化、專業技能單一及裝備器材老舊等問題，消防署補助各地「協勤民力智慧系統」，統計至今年七月底，全國災害防救志工團體一九四個共六四六八人，但各地方災害防救志工占人口數比率介於○至○．二一六四％，其中連江縣無志工，台北市等八縣市低於全國平均○．○二％，恐影響救災效能。

消防署表示，二○二一年受疫情影響，消防訓練人數略減，後陸續恢復辦理，今年截至八月底，總訓練量達十四萬九七七○人次，已逾二○二一年總訓練量，今年全年預估達廿三萬三一七○人次，為歷年來最高。另編列預算擴充訓練設施，如有四．八億元要新建消防戰技訓練館、仿消防分隊暨多功能訓練場、仿土石流災害搶救訓練場、搜救犬訓練場等，助提升訓練量能。

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