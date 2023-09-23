《花蓮》男舍監進女宿浴室 家長爆有妨害性自主前科

2023/09/23 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮某高中去年雇用男性職員在女生宿舍擔任輔導員（舍監），但該名男舍監卻在日前跑進女宿澡堂，受驚的女學生昨由家長陪同報案；其他家長向本報投訴，案件才曝光。校方表示，昨已將舍監改調其他行政工作，校方已啟動性平機制進行調查，若犯案屬實會予解職。

受驚女學生報案 校方啟動性平調查

被女學生指控的四十歲男舍監，去年十月起擔任女生宿舍輔導員，前一份工作是在國中擔任午餐行政人員，有公務人員資格，家長側面了解，竟發現男舍監二○○八年涉犯未成年人妨害性自主，被法院判刑一年三月，緩刑三年；前年涉犯恐嚇罪被法院判拘役十日、緩刑兩年， 消息傳開後家長紛紛表示「無法原諒」、「哪一個有女兒的爸爸能接受」？

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家長投訴說，女學生在女宿舍浴室洗澡，男舍監卻突然跑到女宿公共澡堂指名要找她，女學生驚嚇向學校反映，校方卻沒有處理，事後女學生愈想愈不舒服，前天由家長陪同到警局報案。

舍監稱「去找人」已被校方調職

家長說，宿舍內女生通常穿著輕鬆，有男舍監在非常不妥，不僅沒敲門就進女生房間，甚至半夜二點傳簡訊給女生，家長曾向學校抗議，校方卻搬出「性別平等工作法」、舍監工作不應「限女性」等誇張理由。

舍監得知女學生報案後喊冤，校方轉述，舍監強調說「他只是去找人」、當公務員好好的「自己沒有那麼笨」，對於被誤解也一度表示要辭職。校長說，昨已將舍監改調其他行政工作，不會再接觸到住宿生。

校長表示，女學生是學校宿舍委員，常與舍監搭配宿舍工作，男舍監當晚有事找女宿委才會跑到澡堂，但未進入浴室內，沒有碰到女學生身體；校長也說，學校昨啟動性平調查機制，將由外聘性平委員負責調查，若犯案屬實，將追究行政責任予以解聘。

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