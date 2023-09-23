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首頁　>　社會

聘有前科職員 法界：恐適用防狼師條款

2023/09/23 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮某高中在女生宿舍雇用男舍監，卻被爆出十多年前有妨害性自主前科，雖對方未成年但雙方合意，被法院判緩刑。校方強調，不適任教育人員通報系統沒有男舍監姓名，且男舍監有公務人員資格，前一份工作也在學校，因此進用。律師曾泰源說，雖然不適任教師系統無資料，緩刑期滿不代表前面所犯的罪一筆勾銷，如依教育人員任用條例規定看，恐怕還是會有適用防狼師條款的問題。

被家長質疑「女生宿舍竟然用男性舍監」，校長說，該校努力推動性別平等教育，基於性別平等工作權，沒有限制女生宿舍不能讓男性擔任舍監，且「女宿前一任舍監也是男生」；工作安排上，男舍監負責行政及修繕工作，查房則有女性教官處理。

校長表示，任用前人事室也有仔細查證，包括查詢不適任教育人員系統「沒有男舍監的名字」，任用資格也符合公務人員消極資格規定，男舍監前一所任用學校也沒有發生問題，人事案報教育部獲核定任用過程合法。

律師曾泰源則認為，法院判緩刑，意思是「暫緩執行刑罰」，給犯行輕微的被告自新機會，如直到緩刑期滿前沒有再犯，緩刑宣告也未被撤銷，刑法有規定「其刑之宣告失其效力」，「刑」免除執行，之後再申請警察刑事紀錄證明（良民證）也不會登載紀錄，但「罪名」還在，嚴格上來說「前科」不會一筆勾銷。他說，教育人員任用條例中，職員、教練也是教育人員，也適用「防狼師條款」，不得為教育人員，因此學校的聘用是否合法仍待商榷。

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