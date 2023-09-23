明揚國際高球大廠 營收獲利創新高

屏東明揚廠房大火，一名消防員殉職。（記者李立法攝）

2023/09/23 05:30

〔記者楊雅民、蔡宗憲、張文川／綜合報導〕位於屏東市經建路、屏東科技園區的明揚國際科技股份有限公司，昨天傍晚發生爆炸起火，造成慘重傷亡。該公司於二○○六年七月設立，是世界知名高爾夫球具代工廠明安國際集團子公司，二○一四年十一月十日掛牌上櫃。

明揚為全球高爾夫球代工大廠，去年產能達二點七八億顆，較前年成長逾兩成，台灣高爾夫球出口平均每二顆，就有一顆是明揚生產，占台灣高爾夫球外銷比重約百分之四十九點七，全球前五大高爾夫球品牌都是它的主要客戶。

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明揚主要生產高爾夫練習球、多層高階比賽用球，以及特殊規格高爾夫球，外銷市場以美國為主，占逾八成、亞洲次之，占約一成五、其餘為台灣與其他區域。

受惠於疫情期間戶外高爾夫球盛行，明揚去年營收達三十五點九八億元，稅後淨利為五點八九億元，年增近一點五倍，每股盈餘達十一點五五元，創歷史新高。今年上半年由於客戶庫存消化快速，上半年稅後淨利達三點二三億元，年增三成五，每股盈餘達六點二四元，持續攀高，如今工廠發生祝融之災，營運恐受到影響。到昨天晚間十時，明揚尚未上傳重大訊息說明。

明揚科技高層日前受訪指出，該公司去年營收和獲利雙創新高，明揚屏東二廠擴增的產線，正進行廠房擴建工程。

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