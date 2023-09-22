天母地主兒飆車害1死2傷 還怪受害人 判4年

男子簡祥宇被依過失致死罪判刑4年。 （資料照）

2023/09/22 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕卅九歲男子簡祥宇去年三月高速駕駛黑色轎車行經台北市士林區一處路口，撞死走在斑馬線上的六十歲謝婦，並造成兩名女高中生骨折。士林地院審酌他犯後態不佳，依過失致死罪判刑四年。死者女兒昨批簡的態度囂張狂妄，判決結果則像「止痛藥」。

地產家族成員簡祥宇，家族世居天母天玉街一帶，在陽明山及芝玉路都有地產，祖上留下天母一棟五層樓公寓，他與兄弟四人各分住一層，簡男住五樓；簡男現為一家電競遊戲企業社的負責人。

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去年三月十八日晚間六時許，簡男駕車行經士林區士東路、芝玉路口，不顧該路段限速為五十公里，竟高速衝撞三女，導致謝婦送醫不治，兩名少女被撞飛到安全島、身體多處骨折，他到案供詞反覆，一度否認超速，又改稱因懷疑自己確診、有呼吸困難的情況，當時急著回家，還說三位被害人若有看路繼續往前走，就可避免意外發生。

檢方認為，簡男當下煞車痕長達卅五．五公尺，可以推估煞車前的車速應該有時速八十公里，明顯超速，並參酌沿路監視器畫面、行車紀錄器光碟，以及車輛行車事故鑑定意見書等，認定簡男應就死傷負起刑事責任。

檢方指出，遭撞的兩名少女在此車禍意外後，被迫脫離校園，一再承受手術、復健之苦，未來更要長期忍受雙足恐怕無法回復正常機能的煎熬；謝婦也為此無端慘死輪下，並使謝婦家屬肝腸寸斷，簡男一再飾詞狡辯，毫無悔意，且簡男曾經在高速公路上恣意駕車，建請判刑三年以上。

士院認定簡男完全無視交通法規而超速釀禍，犯後否認犯行，又未向傷者或死者家屬道歉，更只有賠償三名被害人或其家屬各兩萬元的慰問金，因此判刑四年。可上訴。

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