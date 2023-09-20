自由日日Shoot》已退冰 家屬驚見有鬍子⋯竹市殯儀館領錯屍 險「剖錯人」

新竹市立殯儀館發生領錯屍體離譜事件。（記者蔡彰盛攝） 阮男冰櫃是26號。 （記者蔡彰盛攝） 紙條可發現員工將阮男冰櫃號碼誤寫成46號。 （家屬提供）

2023/09/20 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市立殯儀館發生領錯屍體、差點讓檢警解剖錯人的烏龍事件，原訂解剖的廿九歲越南籍阮姓移工，因館方疏失將卅九歲的印尼籍移工「阿滿」退冰後放在解剖台，家屬一看根本不是死者，法醫檢查死者資料也發現不對，趕緊喊停，新竹市殯葬管理所表示，由於外包廠商疏失導致退錯冰，將依照合約懲處罰款，未來也會檢討改善。

法醫比對資料有誤 喊停

據了解，上週新竹市立殯儀館有兩名外籍移工，分別意外身亡需解剖釐清死因，一為阮姓越南移工，一為印尼移工阿滿。十八下午原本安排阮男解剖，殯儀館人員從冷凍櫃拉出遺體，依程序由家屬確認遺體時，從台北南下的阮男表哥，看到解剖台上的遺體竟然有鬍子，當下就說這不是阮男，並透過葬儀社拿照片告知館方人員有問題，同一時間，法醫依程序從手環比對遺體資料，也發現遺體並非阮男，確定殯儀館搞錯遺體，讓家屬與檢警都十分錯愕。

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一黑一白差10歲 冰櫃非連號

家屬表示，原本安排的回越南機票、告別式場地勢必都需要重新安排，檢警也需另排時間解剖，大家都覺得怎麼會發生這樣的超級烏龍，實在無言。

家屬質疑，兩具待解剖遺體雖然都是外籍移工，但年紀相差十歲、膚色一黝黑一較白、體型也有差異，加上兩人冰櫃號碼分別為阮男廿六、阿滿四十六，不是連號，冰櫃也不是緊鄰，發生如此離譜的疏失，也不禁讓人質疑到底是那個環節出了問題。

家屬表示，當下發現遺體不是親人時，十分錯愕憤怒，於是前往冰庫管理室想問個究竟，結果在辦公桌旁看見一張紙條，上面寫著十八日下午兩點阮男（四十六冰櫃）解剖，下方又有一排紅字，寫的是十七日早上七點退冰，家屬質疑，這很明顯可得知，寫紙條的員工將二十六冰櫃寫成四十六，依照紙條拉遺體退冰的員工，自然就錯拉成印尼移工。

外包業者負責人承認錯誤

新竹市立殯儀館冰庫管理外包業者鄭姓負責人承認是他們的錯誤；新竹市殯葬管理所所長洪坤戊說，法醫解剖作業一直以來均由法醫解剖助理，通知冰庫外包廠商退冰、領取遺體。經了解，此次狀況為法醫解剖助理與冰庫外包業者在中間訊息傳遞有誤，導致外包業者退錯冰。

殯儀館︰ 檢討改善 處罰包商

殯葬管理所指出，此案遺體於解剖室法醫核對身分發現身分不符時，第一時間立即中止作業，尚未進行解剖工作。針對外包廠商疏失導致退錯冰，將依合約規定處罰，並要求廠商重新檢討相關通報流程，避免再出現聯繫誤差情形。

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