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14歲生蹺課當車手 母傷心猛掉淚

黃姓國中生（右二）蹺課當車手被逮捕，警方借用超商點鈔機清點八十九萬元贓款。（警方提供）

黃姓國中生（右二）蹺課當車手被逮捕，警方借用超商點鈔機清點八十九萬元贓款。（警方提供）

2023/09/15 05:30

妄想快速賺錢加入詐團

〔記者張瑞楨／台中報導〕一名十四歲黃姓國中生，妄想快速賺錢而加入詐欺集團，本月六日蹺課，從桃園南下台中假冒「司法院替代役男」，向被騙的一對老夫婦，拿走五十三萬元現金與提款卡五張，再赴超商提款機領出卅六萬元贓款，隨即被警方查獲；黃少謊稱背包內的八十九萬元現金，是洗車打工所得，還正經地說「我知道現在詐騙很多」；警方勸說「你領的錢，可能是別人存一輩子的辛苦錢」，他才承認自己是車手。

警︰你領的是別人一輩子的辛苦錢

黃少的母親獲知趕到警所，傷心得猛掉眼淚；由媽媽獨自扶養長大的黃姓國中生，愧疚地與母親淚眼相對，表示只是單純想賺大筆零用錢，沒想過觸法後可能面臨的保護管束、感化教育等，警方依詐欺罪將他移送少年法庭。

中市警局一分局調查，黃少透過朋友介紹，加入詐團當車手，詐團向台中市一對老夫婦謊稱他們涉入詐欺刑案，要將積蓄交給法院人員「監管」，否則會沒收所有積蓄，老夫婦還會入獄；黃少六日一早接獲詐團指令，蹺課搭乘高鐵南下，假冒司法院替代役男向老夫婦拿取五十三萬元現金與五張提款卡（含密碼），轉搭計程車到南屯區黎明路的超商ATM，領出卅六萬元現金，共計八十九萬元塞入隨身背包。

南屯派出所警員黃靖憲、謝昊哲巡邏時，見領錢的黃少行跡可疑，上前盤查，黃少說，他暑假到洗車場打工，自己沒有銀行帳戶，請雇主把薪資匯到他的朋友帳戶後，他借朋友的提款卡領出薪水，員警回說，打工洗車不可能有那麼多薪水；黃少最後發覺瞞不過，承認自己是詐欺車手。

他供稱，自己妄想透過「領錢」快速賺取零用錢，原以為神不知鬼不覺，暗自竊喜成功得手，沒想到馬上就被警察逮捕。

當車手連帶賠償巨款 得不償失

警方表示，有些年輕人誤以為當車手賺錢容易，實則「凡走過必留下痕跡」，車手被查獲的可能性極高，不僅面臨刑事責任，對於被害人被騙走的巨款，還要負起連帶賠償責任，可說得不償失。

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