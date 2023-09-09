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指豐邑建設五度天坑 根本是累犯／民代痛批 竹縣長縱容無良建商

「豐采五二○」發生天坑事件現場。 （資料照）

「豐采五二○」發生天坑事件現場。 （資料照）

2023/09/09 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕豐邑建設「豐采五二○」建案工程旁的竹北市莊敬六街，今年四月廿七日坍塌，大坑洞還吞噬一輛特斯拉，豐邑建設再次遭到撻伐，因為這不是第一次，多名民代直指豐邑建設根本就是累犯。

莊敬六街天坑事件發生後，新竹縣議員歐陽霆和立委邱顯智先後起底豐邑建設黑歷史，他們說，九二一大地震時，台中建案「東勢王朝」偷工減料全倒、造成廿八人罹難的豪隆建設，豐邑就是其老闆娘在新竹另起的爐灶。來了新竹後，二○一五年竹北建案「浩瀚一品」，因為開挖地下室未按圖施工，發生半個球場大的天坑，「豐采五二○」則是十個月內周邊道路五度塌陷。

歐陽霆詳列「豐采五二○」建案工程周邊五次出現天坑的時間和地點，第一次是二○二二年六月十四日，緊鄰竹北一家飯店的勝利二路道路下陷；第二次是二○二二年七月卅一日，和第一次發生天坑的相同位置再度塌陷，出現兩個長約六公尺的大坑；第三次是二○二二年八月廿四日，同路段三個月內三度塌陷；第四次是二○二三年一月十三日，又是勝利二路相同位置第四度坍塌；第五次就是四月廿七日，莊敬六街坍塌，一樣是在「豐采五二○」工程旁。

立委王婉諭說，過去時代力量和歐陽霆都指出，楊文科的競選總部就是豐邑無償提供，還用租金換政治獻金的方式假裝有付款，完全無視利益迴避的原則，痛批縣長楊文科縱容無良建商。

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