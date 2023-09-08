工地損鄰 北市大直民宅被「吞」了

一樓左邊住家的窗戶，下午本來還沒有那麼彎曲，晚上明顯變彎曲。（台北市議員陳怡君提供）

2023/09/08 05:30

碰一聲 工人疏散半小時才通知住戶 居民轟：草菅人命

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市中山區大直街九十四巷周邊昨天晚間傳出民宅傾斜，其中一棟五層樓公寓一樓直接被壓平不見，市府擴大疏散卅五戶、一四四人，幸無人傷亡；住戶先安置到實踐大學寬闊空間，後續安排接駁車接送到旅館，市長蔣萬安、副市長李四川都前往了解原因，初步研判與鄰近建案工地施工有關，蔣萬安表示，將會先灌漿穩定地基，等安全後再讓住戶回家拿東西。

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５棟樓傾斜 35戶逾百人急撤

第一時間趕到現場的台北市議員陳怡君指出，中山區大直街九十四巷一弄在昨天晚間約七點多，傳出「碰」一聲響後，有住戶看到附近的建案工地緊急疏散施工工人，還不清楚發生什麼事，一直到工人疏散後約半小時，才通知住戶疏散，令居民十分憤怒，怒批簡直是草菅人命；居民緊急疏散，有媽媽帶著孩子逃離，現場一片混亂。

議員：居民多次反應 沒人理

陳怡君表示，九十四巷內約五棟房屋的鐵門，因附近建案施工，鐵門、欄杆都出現變形、傾斜，無法正常開門，地面、牆壁都有龜裂，多次向建商反映，卻沒有得到妥適的回應和處置，市府主管機關也無積極作為，才會導致釀成大禍，已經疏散卅五戶，但不排除擴大疏散。目前最重要的是妥善安置受災戶，並儘速查明事故原因。

市府初判：工地未灌水釀禍

市府指出，晚間八點半接獲報案，有五至六棟房屋傾斜、龜裂，派員到現場後發現，興建工地未灌水，造成房屋傾斜龜裂，無人受傷，已劃設警戒線，並將受影響的廿五戶先疏散至實踐大學。由於現場陸續傳出「碰」響，市府擔心危險再疏散十戶，副市長李四川約十點趕抵現場，近十一點又碰一聲，五樓公寓瞬間變四樓，所幸住戶已提前疏散。

一樓住家的牆壁龜裂，幾乎已是分離的情況。（台北市議員陳怡君提供）

整棟樓直接下陷，一樓被壓扁了，一片狼藉。（記者楊心慧攝）

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