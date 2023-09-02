易寶宏調外役監 北監2公務員列被告

易寶宏（左）因違反外役監規定，日前已被解送回一般監獄服刑。（資料照）

2023/09/02 05:30

不實勾選資料有疑點 廉署報請桃園地檢署指揮偵辦

〔記者錢利忠／台北報導〕資深藝人易淑寬的兒子易寶宏，犯下台北市夜店殺警案而入獄服刑，去年移至武陵外役監服刑，返家探親時違規出入聲色場所，還拍照上傳臉書，外役監遴選程序飽受各界批評；審查易男外役監遴選資格的台北監獄「調查分類科」雷姓調查員、「名籍股」鍾姓主任管理員，不實勾選易男的前科資料，廉政署已報請桃園地檢署指揮，將雷、鍾二人列為被告偵辦。

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廉政署調查發現，易寶宏有吸毒及觀察勒戒的紀錄，但北監的雷姓調查員、鍾姓主任管理員，於審查易男的外役監遴選資格時，於易男的毒品前科「再犯風險」的欄目上，不實勾選為「無」，不排除其中另涉貪瀆的可能，已報請桃檢偵辦。

矯正署調查，承辦的雷男於前年十二月到任，初次承辦業務以致發生疏漏，易男的判決書已附註有吸毒及觀察勒戒紀錄，雷卻只看判決書正面就誤判易男是初犯，在審查表勾選「無」前科，鍾姓主任管理員於覆核時也沒查清楚，以致前科欄漏扣分數，使易寶宏以滿分直送外役監。

今年七月十一至十九日，政風單位三度赴北監行政調查，釐清外役監遴選過程，建請究責；二人原本只被北監記一次申誡，但矯正署認為北監也應檢討主管的監督失職之責，退回北監重新核議。

八月底，北監二度召開考績會，雷、鍾二人都被加重懲處，各記二次申誡，他們的直屬科長也因監督不周而記一次申誡。

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