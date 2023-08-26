媽要嫁人⋯移工演綁架 跨海騙台灣準繼父

團男傳自己遭毆打影片給母親看。（記者鄭景議翻攝）

2023/08/26 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕在台工作的二十九歲團姓越籍移工，日前得知母親將再嫁來台灣，缺錢花用的他竟異想天開，與四名同鄉合夥自導自演一場假綁架案，跨海寄受虐影片向越南媽媽求救，要求卅萬元贖金，藉以向人也在越南的台籍準繼父騙錢；中和分局警方獲報後廿小時迅速偵破，逮捕團男等五人到案，詢後依詐欺取財罪移送新北地檢署。

寄受虐片詐30萬贖金未遂

警方調查，團男本月廿一日假意自己欠債遭綁架，與同夥杜男等人拍攝一部他因欠債而遭毆打的影片，表示需要新台幣三十萬元才能獲釋，透過電子郵件寄給團男母親，其母收到影片後心急如焚，求助正在越南準備婚事的五十八歲陳姓未婚夫，陳男拜託胞妹向南投縣警局報案，經單一窗口轉至新北市中和警分局偵辦。

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中和警方調閱監視器，發現團男二十日從中和區民利街租屋處離開，搭計程車到新莊化成路巷口下車，專案小組遂前往埋伏，在三樓套房內一舉逮捕團男及四名同夥，發現團男好端端的，不似遭綁架或遭控制，警方比對影片與套房設施，發現拍攝地點就是該套房，更起疑心。

警方將五人分開偵訊，團男才坦承因缺錢花用，找來一起在工廠工作的同鄉，自導自演假綁架案，要騙準繼父的錢未遂。警詢後依詐欺罪嫌將全案移送新北地檢署偵辦。

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