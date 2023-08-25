自由日日Shoot》為雙屍凶手免死開路？台中桶屍案發回更審

凶手楊鴻儒16天內連殺二人，先後將陳姓友人、賴姓賭友活活塞入鐵桶，棄屍中橫公路山谷。（資料照）

2023/08/25 05:30

16天連殺2人 活活塞入鐵桶棄屍

〔記者張文川／台北報導〕八年前震驚社會的台中雙桶屍案凶手楊鴻儒，十六天內連殺二人，先後將陳姓友人、賴姓賭友活活塞入鐵桶棄屍中橫公路山谷，一審、二審、更一審都認定他具反社會人格、道德薄弱、矯正可能性偏低、手段凶殘，判處兩個死刑；最高法院認為楊已七十一歲，即使判無期徒刑，假釋出來也年近九十，再犯可能性須調查釐清，昨撤銷死刑發回高等法院台中分院更二審。

已71歲 再犯可能性須釐清

除了高齡可能成為殺人要犯免死的護身符外，還有一個決定楊男生死的關鍵因素，就是到了今年底，本案審理將屆滿八年期限，依刑事妥速審判法規定「逾期必須減刑」，本案已幾乎不可能在所剩四個月期限內定讞，此時發回形同技術性強迫更二審不得判死刑，也宛如為凶殘奪走兩命的惡徒開出一條活路。

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最高法院撤銷楊男死刑的理由為，楊已七十一歲，若判無期徒刑，假釋門檻為廿五年，扣除收押七年多可抵刑期，達到假釋聲請門檻時已近九十歲，是否有再犯可能？

楊鴻儒否認殺人 歷審皆判兩死刑

此外，更一審只告知楊殺人罪名，未告知遺棄屍體罪；楊聲請傳喚一名重要證人，更一審傳喚該證人兩次皆未到庭，卻未拘提證人到庭，證人證詞調查未詳盡等。

楊男曾因強盜財物被判刑十七年八月，二○一二年假釋出獄，僅三年就再犯此案，他覬覦陳姓友人的多金貌美女友，起意殺陳取而代之，二○一五年六月邀陳男出遊，伺機迷昏塞入鐵桶加蓋密封致死，載到中橫公路棄屍。

楊男自認犯行天衣無縫，再鎖定與他有詐賭糾紛的賴姓賭友，同年七月邀賴男至台東旅遊，以相同手法迷昏塞入鐵桶，棄置於第一個裝屍桶旁二百公尺。

楊鴻儒到案後始終否認殺人，歷審皆認楊男犯最重大罪行，醫院鑑定顯示具反社會型人格，無法遵從社會規範，有侵略及攻擊性，道德感薄弱，入獄矯正反而變本加厲，再社會化、矯正可能性偏低，有必要與社會永久隔離，判處兩個死刑，合併執行死刑。

最高法院認為二審未詳查陳男是生前、還是死後被塞入鐵桶，撤銷發回；昨又以更一審未釐清高齡再犯的可能性等理由發回。

審理時間僅剩4個月 被迫不判死

本案於二○一五年十二月廿四日由台中地檢署起訴，若審理逾八年未確定且不能歸責於被告，必須減刑，如今僅剩四個月，更二審很可能受限於期限規定，被迫不判死；即使更二審「趕工」於期限內審結維持死刑，上訴最高法院後也會超過八年，仍可自為改判免死。

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