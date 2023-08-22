10個月洗15億 警破大型洗錢水房

刑事局中部打擊犯罪中心破獲大型洗錢水房集團，查出該集團利用第三方支付，專替多個博弈網站洗錢。（圖：警方提供）

2023/08/22 05:30

查扣7700萬不法金流 起訴17嫌

〔記者許國楨／台中報導〕刑事局中部打擊犯罪中心破獲大型洗錢水房集團，查出該集團利用第三方支付，專替多個博弈網站洗錢，去年至今短短十個月洗錢金額高達十五億元，檢警兩波行動陸續逮捕首腦夏德昌、二當家曾名翊及成員共廿二人，查扣成員名下房產、帳戶不法所得共七千七百多萬元，台中地檢署近日第一波偵結，起訴夏、曾在內的其中十七人。

藉第三方支付 替博弈網站洗錢

刑事局中打三隊接連偵破多起博弈機房案後，持續溯源追查洗錢機房，發現卅八歲首腦夏德昌、同齡二當家曾名翊為首分工的水房集團，成立「昌盛發」、「鼎中」等空頭公司，用人頭掛名負責人，從去年五月起陸續為多家博弈網站、娛樂城層層洗錢轉帳。

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警方說，第三方支付公司提供虛擬帳號供賭客匯入賭金後，會將賭金轉帳給空頭公司的人頭帳戶，由洗錢水房人員操作網銀，經過層層轉帳後，除將賭客所贏的賭金轉帳出金給賭客外，其餘獲利集中提領上繳給上游主嫌，截至今年二月查獲為止，洗錢金額高達十五億元。

檢警兩波行動 逮捕首腦等22人

檢警分別在今年二、六月兩波行動中，拘提夏姓主嫌、曾嫌及成員共廿二人到案，查扣手機、存簿等證物，搜索過程發現水房成員正洗錢轉帳帳戶內近三千萬元，向法院聲請緊急扣押獲准，另也查扣涉案成員名下五筆市價約四千四百萬元的房產，合計扣案不法所得七千七百多萬元，以利日後追徵犯罪不法所得。

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