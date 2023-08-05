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    警詢筆錄可當證據 合憲 憲法法庭：不得做為被告有罪唯一或主要證據

    憲法法庭昨宣告警詢筆錄合憲，但要求此類筆錄，不得做為判決被告有罪的唯一或主要證據。（記者吳政峰攝）

    憲法法庭昨宣告警詢筆錄合憲，但要求此類筆錄，不得做為判決被告有罪的唯一或主要證據。（記者吳政峰攝）

    2023/08/05 05:30

    〔記者吳政峰／台北報導〕男子王信福、沈鴻霖分別犯下教唆殺害兩警、性侵殺害兩女命案，法院依刑事訴訟法第一五九條之三規定，認定指證他們犯案的同案共犯雖已槍決，但指證者生前的警詢筆錄，仍可當成證據，判兩人死刑確定。兩名死囚質疑警詢筆錄未經交互詰問，無證據能力，相關規定未保障訴訟權及正當法律程序，聲請釋憲；憲法法庭昨天做成一一二年憲判字十二號判決，宣告合憲，但要求未來此類筆錄，不得做為判決被告有罪的唯一或主要證據。

    兩死囚質疑未交互詰問 聲請釋憲

    刑訴法一五九條之三規定，證人死亡，但在警察調查期間所做陳述，經證明具有可信的特別情況，且為證明犯罪事實之存否所必要者，「得為證據」。憲法法庭認為，這是為了追求發現真實，將未到庭證人的法庭外陳述採為證據，屬於減損被告防禦權的例外規定，因此法院應從嚴審認法定要件，確保被告於訴訟程序上獲得相當的防禦權補償，使其於整體訴訟程序中仍享有充分保障。

    憲法法庭指庭外陳述 應從嚴審認

    憲法法庭強調，這種未經被告當庭對質、詰問的證人陳述，不得做為法院判處有罪的唯一或主要證據，才能在發現真實的重大公益與保障被告受法院公平審判權之間，取得平衡；刑訴法相關規定在以上限縮適用情況下，不牴觸憲法的正當法律程序與訴訟權保障意旨。

    憲法法庭表示，即日起的法院判決須依本項新見解，限縮適用警詢筆錄的證據採認範圍。

    本案聲請人除兩名死囚，還有三名當事人，因憲法法庭判決合憲而無法獲得救濟。

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