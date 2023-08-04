女兒太早拋棄繼承 父200萬遺產送國庫

法務部行政執行署宜蘭分署法務部行政執行署宜蘭分署為了拍賣七堵區崇禮街這間三樓公寓，舉辦「法拍空屋帶看」，行政執行官鄧順生帶著十多名買家查看。（記者林嘉東翻攝）

2023/08/04 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕繼承人拋棄繼承前千萬三思！

法務部行政執行署宜蘭分署七月卅一拍定基隆市七堵區一間法拍屋，以四百廿五萬五千元成交，扣除法拍屋前郭姓屋主的欠稅款、抵押貸款後，竟還有剩餘兩百萬餘元，少見出現被繼承人的遺產大於遺債的情形，因繼承人已拋棄繼承，剩餘的兩百萬餘元，最後全進了國庫。

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罕見 房屋法拍償債還有剩

郭姓欠稅人被法拍的房子，位於基隆市七堵區崇禮街內一間三樓舊公寓，室內面積約廿一坪；第一次拍賣時，乏人問津；經行政執行署宜蘭分署舉辦「法拍空屋帶看」，由行政執行官鄧順生化身不動產經紀人，帶領買家看屋後，看屋人數大增，炒熱法拍市場氣氛。

行政執行署宜蘭分署七月卅一日在基隆辦公室進行第二次拍賣時，吸引六組人馬競標，最後以四百廿五萬五千元拍定，比二拍底價三百四十八萬元，多了七十七萬五千元。

以為債務多 女兒拋棄繼承

據指出，郭姓欠稅人育有兩個女兒，兩個女兒在郭往生後，以為郭的債務多過於遺產，全都拋棄繼承，法院因此選任張姓律師擔任郭的遺產管理人。

宜蘭分署將四百廿五萬五千元拍定金額，扣掉郭生前積欠的稅款、汽車燃料費、交通罰鍰共十四萬餘元、抵押貸款與遺產管理人報酬後發現，竟然還有剩餘款，且金額約兩百萬餘元，將全數發還給張律師。

宜蘭分署指出，依照我國民法一一八五條規定，在遺產管理人走完公示催告程序、清償被繼承人的欠稅及債務，並交付遺贈物後，所剩餘的兩百萬元，將歸屬國庫，已經拋棄繼承的繼承人，已經不能再領這筆錢了。

法務部行政執行署宜蘭分署拍賣基隆市七堵區崇禮街這間三樓公寓，最後以425萬5千元拍定。 （記者林嘉東翻攝）

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