女兒太早拋棄繼承 父200萬遺產送國庫
2023/08/04 05:30
〔記者林嘉東／基隆報導〕繼承人拋棄繼承前千萬三思！
法務部行政執行署宜蘭分署七月卅一拍定基隆市七堵區一間法拍屋，以四百廿五萬五千元成交，扣除法拍屋前郭姓屋主的欠稅款、抵押貸款後，竟還有剩餘兩百萬餘元，少見出現被繼承人的遺產大於遺債的情形，因繼承人已拋棄繼承，剩餘的兩百萬餘元，最後全進了國庫。
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罕見 房屋法拍償債還有剩
郭姓欠稅人被法拍的房子，位於基隆市七堵區崇禮街內一間三樓舊公寓，室內面積約廿一坪；第一次拍賣時，乏人問津；經行政執行署宜蘭分署舉辦「法拍空屋帶看」，由行政執行官鄧順生化身不動產經紀人，帶領買家看屋後，看屋人數大增，炒熱法拍市場氣氛。
行政執行署宜蘭分署七月卅一日在基隆辦公室進行第二次拍賣時，吸引六組人馬競標，最後以四百廿五萬五千元拍定，比二拍底價三百四十八萬元，多了七十七萬五千元。
以為債務多 女兒拋棄繼承
據指出，郭姓欠稅人育有兩個女兒，兩個女兒在郭往生後，以為郭的債務多過於遺產，全都拋棄繼承，法院因此選任張姓律師擔任郭的遺產管理人。
宜蘭分署將四百廿五萬五千元拍定金額，扣掉郭生前積欠的稅款、汽車燃料費、交通罰鍰共十四萬餘元、抵押貸款與遺產管理人報酬後發現，竟然還有剩餘款，且金額約兩百萬餘元，將全數發還給張律師。
宜蘭分署指出，依照我國民法一一八五條規定，在遺產管理人走完公示催告程序、清償被繼承人的欠稅及債務，並交付遺贈物後，所剩餘的兩百萬元，將歸屬國庫，已經拋棄繼承的繼承人，已經不能再領這筆錢了。