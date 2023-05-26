258「詐彈」擾台 中國消極只查中航案

警方在國家圖書館內的廁所等處搜索。（記者王冠仁翻攝）

2023/05/26 05:30

張海川5日到案全盤否認 中方放人 近3週又增逾40件

〔記者姚岳宏、王冠仁、吳昇儒、吳政峰、楊綿傑／台北報導〕近二年針對台灣各機關、風景區等寄電子恐嚇信的「詐彈」事件，中國公安雖於本月五日詢問過我方懷疑犯案的大學生張海川，張男全盤否認涉案，中方也未做任何強制處分，讓張男離去；但自五日以來，假炸彈恐嚇未停，迄昨台灣各地又接到逾四十件手法雷同的恐嚇案。

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據了解，中方對於我方透過兩岸共同打擊犯罪協議機制，請求追查、約制張海川一事，十分消極，迄目前，中方只對中國國航上月二十六日自北京飛抵我桃園機場時接獲的「詐彈」案，認為該客機是中國國土的延伸而比較在意，據知目前僅對此深入調查中。

另一情況是，之前傳出的恐嚇危安案，我方追查IP，發現都是透過VPN（虛擬私人網路）來變更IP位址，藉由美國等為跳板寄至台灣，但以這兩天的兩起類似恐嚇案，一件IP位址是中國境內、一件是日本，和過去大都以美國為跳板的「習慣」不同。

恐嚇國圖 IP來自中國

兩起案件分別是，位於台北市的國家圖書館前天深夜接獲恐嚇電子郵件，聲稱在館內放置炸彈，館方巡查無此事後，昨天上午十一時解除封鎖，經資訊人員追蹤，恐嚇信IP來自對岸；新北市觀光旅遊網民眾意見信箱前晚也接獲恐嚇信，聲稱在九份老街安裝遙控炸彈，經警方加強巡視無異狀，追查此案恐嚇信件的IP位置來自日本。

國安人士對此表示，此一情況顯示有兩種可能性，一則仍是中國學生張海川所為，他被中國公安詢問後，雖仍持續犯案，但有可能「改變一下」IP製造混淆外界判斷的效果，另則是至今兩百多件恐嚇案，其中有一定的件數另有其人所為，基於中國對駭客攻擊台灣的漠不關心態度來看，可推判這「另有其人」確實不排除包括中國官方在內，有可能是中國相關部門的資訊作戰，以及對我方的資訊防衛測試。

警方︰IP可能不同來源

警方說，發布恐嚇信的幕後主使者，只要透過VPN當作跳板，就可以從全球各地發出恐嚇信，雖然收到IP的國家位址不同，有可能仍是同一人發出，但也可能有不同來源。

地檢署受理83件

法務部統計，截至本月二十三日，警方受理「詐彈」案恐嚇計有二五八件，地檢署受理八十三件。

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