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    康友-KY曾登生技股王 上萬投資人傾家蕩產

    前康友-KY董事長黃文烈掏空詐欺投資人201億後潛逃，已在泰國落網。（資料照）

    前康友-KY董事長黃文烈掏空詐欺投資人201億後潛逃，已在泰國落網。（資料照）

    2023/05/25 05:30

    〔記者錢利忠／台北報導〕前生技股王康友-KY掏空案，包括已潛逃的前康友董事長黃文烈等廿九人，去年均已被台北地檢署依違反證券交易法等罪起訴，黃文烈昨天搭機入境泰國時落網，印尼籍幕後黑手中國房產大亨王命亮等主嫌仍未到案；北檢起訴指出，王命亮因旗下廈門奔馬實業等公司爆發財務危機，竟夥同黃文烈來台上市，將台股當成提款機，全案現由台北地院審理中。

    幕後黑手中國房產大亨王命亮還未到案

    起訴指出，王命亮因旗下廈門奔馬實業、廈門協力集團爆發財務危機，為籌措資金，涉嫌配合會計師不實簽證，通過康友來台上市審核門檻後，再夥同身兼廈門奔馬監察人的黃文烈，以杜撰財報、操縱股價等手法，將康友炒高至五百三十八元，詐得二○一億餘元，此後康友連續十四天跌停下市，投資人求償無門，造成上萬人傾家蕩產。

    同案被起訴的被告還包括，涉操縱股價的康友繼任董事長陳民郎、前立委吳光訓、跟隨吳光訓炒股的三洋維士比家族陳玉蓮、陳和順；股市炒手鄭光育、會計師施景彬及江明南等多人。因王、黃已潛逃，犯罪所得僅扣得一百廿一萬美元及台幣一千八百多萬元。

    北檢查出，康友於二○一五年三月上市之前，王命亮、黃文烈旗下位於中國的「六安華源製藥」已出現營運困難，兩人為籌資金周轉，利用黃文烈的台籍身分，將六安華源製藥包裝成台資企業，透過海外公司持有股權的方式，隱藏與奔馬協力集團的關係，另安排人頭當原始股東，在台發行康友-KY，所募股款全被匯回給王、黃兩人運用。

    康友-KY在台上市後，虛構財報向銀行詐貸，並以高額現金股利吸引投資人進場，最後拿後期投資者的股款來去清償銀行本息，形同利用上市公司進行吸金詐騙的「龐氏騙局」。

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