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    心儀女跟前任夜遊 醋少撂10煞砍情敵

    警方查獲8嫌到案。（記者吳仁捷翻攝）

    警方查獲8嫌到案。（記者吳仁捷翻攝）

    2023/05/23 05:30

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市吳姓少年不滿追求的林姓女子跟前男友等人出遊，醋勁大發，昨凌晨撂十人從汐止衝去淡水漁人碼頭，持藍波刀砍傷情敵張男，案發後警方攔截圍捕逮八嫌，但他們卻將責任全推給在逃的吳姓少年等三人，林女也說沒答應吳少追求，警方持續查緝在逃三嫌，釐清全案。

    警方調查，十七歲吳姓少年近來熱烈追求十九歲林女，但林女仍與前任男友聯繫，昨凌晨吳男發現林女IG顯示到淡水漁人碼頭遊玩，一問得知林女與胞姊、前男友廿歲張男及友人共同出遊，吳男怒火中燒，撂來十名友人分搭三輛自小客車，從汐止、基隆趕到淡水找張男輸贏。

    吳男以關心林女為由，持續聯絡掌握其動態，昨凌晨四時許趕到該處，見張男與林女在岸邊散步，亮刀追砍張男，張男逃到情人橋木棧道下方遭包圍，吳男揮刀砍傷張男後背、臀部，張男倒地後，還嗆張男離林女遠一點；所幸受傷張男送醫後沒有大礙。

    警方獲報漁人碼頭發生砍人案，趕抵圍捕，攔獲其中二車八嫌，起出一把西瓜刀、一把開山刀及一把伸縮刀，帶頭吳男與另兩人搭同車逃逸。

    被害張男說，他不認識吳男，不知為何遭砍，林女說，因工作關係認識吳男，也沒有答應其追求；警方調查，落網的孫男等八嫌（包括四名少年）都稱僅到場助勢，是吳男等三人動手，目前警方還在釐清犯案動機，朝傷害、妨害秩序等罪嫌偵辦。

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