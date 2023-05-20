體改推手 揪友小琉球自由潛水雙亡

呂季鴻熱愛排球，並因此推動體育改革。（取自IG）

2023/05/20 05:30

〔記者陳彥廷、林嘉東／綜合報導〕屏東縣小琉球一帶近年來成為熱門的自由潛水活動海域，結果傳出潛水客溺斃憾事！從新北市到琉球遊玩的卅一歲男子呂季鴻及卅二歲男子李爵任，前天結伴到杉福漁港外一處繫錨點下潛後失去蹤影，昨晨被發現陳屍海底，當地自由潛水愛好者推測，該處僅一條繫錨繩供下潛，不可能同時下水，可能是先有一人在水下出狀況，上方的人要搶救但未救成，雙雙溺斃。

疑一人搶救一人出意外

呂男曾是國家青年女子排球隊的隨隊治療師，他為改善國內體育環境放棄出國留學機會，與同好成立「台灣體育改革聯會」，亦曾擔任過立委王婉諭的法案助理，在推動體改及物理治療師法上不遺餘力。王婉諭辦公室表示，呂男出事事讓人不捨又悲痛；受到呂推動體改而備受感動的台大教授葉丙成，昨亦在臉書PO文哀悼，指呂是「有信念、有熱情、溫暖地關懷著大家的年輕人」。

請繼續往下閱讀...

呂、李二人是同學，他們和呂的女友安排四天小琉球行程，出事當天是第三天。

呂的女友前晚七點多到杉福安檢所報案，指呂、李二人早上十時從杉福漁港潮間帶下水，游至距出發點約兩百公尺處繫錨點潛水，整日未歸。

海巡人員漏夜搜尋無果，琉球海域救難協會成員昨晨穿著水肺裝下水搜索，在繫錨點下方海底發現二人死亡，打撈上岸後，二人鼻眼口角有血跡，初判是溺水嗆斃造成。

自由潛水愛好者表示，自由潛水靠意志力控制生理呼吸的慾望，挑戰肺活量和體內含氧能力下潛，一般下潛過程較簡單，反而是上浮過程比較危險，舉辦自由潛水比賽活動時，都會安排多人在潛線旁戒護，水面設置平台並有醫護人員在場，避免發生意外。

自由潛水不使用水肺，能輕鬆地在海中悠游像美人魚一般，受到不少潛水民眾喜愛；但體育界人士提醒，此項活動被評為僅次於高樓跳傘的第二大危險運動，雖然我國未規定要有證照才能下水，但若未經完整練習就自由潛水，十分危險。

兩名自由潛水客魂斷小琉球海域。（屏東縣消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法