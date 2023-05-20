驚世家庭 父是憨兒 阿公是親爸

賴翁（左）五月三日出殯，兒子（右）隔天就墜樓身亡。 （家屬提供）

2023/05/20 05:30

阿嬤17年前告翁媳通姦

〔記者蔡淑媛／台中報導〕賴姓高中生離奇墜樓身亡，賴母出面控訴夏姓地政士助理謀財害命，也意外讓賴生的複雜身世曝光。賴生的祖母曾在十七年前提告，指孫子（賴生）是丈夫（賴生阿公）與媳婦（賴生之母）所生，丈夫確認「孫子」就是兒子，將上億財產贈與「孫子」；因後來賴生由阿公認領，名正言順成為阿公的兒子。

兒亡後 阿公認領孫變兒

依相關起訴書內容及地方人士證實指出，認領賴生的賴翁年輕時從事碾米工作，訴訟時已六十三歲，與妻子結婚近四十年，育有二男三女，次子是身心障礙者。

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二○○二年間，夫妻為次子娶了陳姓中國籍新娘，賴妻隔年目睹丈夫與媳婦通姦，對兩人提出妨害家庭告訴，但因為沒有其他關鍵佐證，全案因而不起訴。

阿公想離婚被法官打臉

陳女二○○四年產子，賴妻取得相關檢體比對DNA，認定次子與「孫子」無直系血親的血緣關係，再度提告妨害家庭，經法官指示採集賴男檢體比對DNA，鑑定「孫子」確為翁媳所生，將翁媳各判刑三月。賴翁二○一五年與妻打離婚官司，被法院駁回。

檢方另查出，賴翁曾為次子向法院聲請禁治產，而在陳女生下兒子後，短短一年多時間就分批將自己及次子名下的房地產，贈與給當時未滿兩歲的賴生，次子多年前過世，賴翁十二年前認領賴生為兒子。

親爸出殯隔天 他墜樓亡

賴翁過世後，本月三日出殯，不料隔天賴生即墜樓身亡。

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