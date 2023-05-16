冒名人投資詐騙 4月財損高達2.8億

詐團假冒名人投資詐騙，4月財損高達2.8億。（記者姚岳宏翻攝）

2023/05/16 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕詐騙集團假冒名人在網路刊登廣告，成立假的臉書帳號，以投資賺錢話術，誘騙民眾上當的事件層出不窮，近期臉書又有假冒富邦集團董事長蔡明忠及宏達電董事長王雪紅名義，發布投資理財詐騙訊息，連知名財經節目主持人邱沁宜也被冒用，有民眾因此被騙走二六五萬元。

發生案件 假網拍294件最多

刑事警察局統計，今年四月份網路詐欺案件發生五七五件、財損三億二千萬元，案件發生數以假網拍二九四件最多、投資詐欺一三五件次之，其中假投資案件雖佔總件數廿三％，財損卻是高達二億八千萬元，佔總財損八十八％。

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警方指出，詐騙集團打著蔡明忠名義，發布成立「富邦私董選股會：長線營利，只為公益」詐騙網頁，聲稱回饋富邦支持者，帶領民眾長線營利以支持社會公益，要求加入LINE群組，可免費獲得股票市場內部信息；王雪紅更遭詐騙集團冒名，以假網頁「王雪紅罹癌最後的選擇」、「點擊添加王雪紅公益社團」鼓吹民眾投資，等有民眾加入後再大行詐騙。

此外上個月，有民眾在YouTube平台，看見知名財經節目主持人邱沁宜廣告投資飆股資訊，點擊頁面後，出現加LINE群組可免費領取投資心法，被害人加入冒用邱沁宜頭像為LINE好友後，隨即有另名假助理提供被害人下載假APP及指示匯款。

短短三日內，被害人即至銀行臨櫃轉帳三筆金額共二六五萬元，詐騙集團居然還教戰被害人以購買普洱茶餅為由，應付銀行行員關懷提問；起先假APP帳面操作獲利不斷，假客服要求被害人想領取獲利，必須先支付廿二％給老師的分潤獎金，後續又稱須繳交卅％稅金才能領到錢，被害人驚覺有異，撥打一六五反詐騙諮詢專線詢問，才知遭詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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