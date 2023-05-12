一讀通過／設公職律師 負責機關及公立學校訴訟

立院司法委員會昨排審「律師法部分條文修正草案」，邀請法務部長蔡清祥（見圖）、常務次長黃謀信等列席。（記者叢昌瑾攝）

2023/05/12 05:30

〔記者謝君臨、鍾麗華／台北報導〕立法院司法及法制委員會昨初審通過「律師法部分條文修正草案」，將建立「公職律師」制度，專任於政府機關、機構或公立學校辦理法律事務，並代理對外訴訟；初審條文也明定，公職律師兼具公務員及律師雙重身分，且需加入任職機關、機構或公立學校所在地的地方律師公會。

立院司法委員會昨排審「律師法部分條文修正草案」，邀請法務部長蔡清祥、常務次長黃謀信等列席，蔡清祥報告指出，為協助解決政府機關、機構及公立學校日益漸增的法律諮詢及訴訟等案件、落實司改決議，因此於律師法增設公職律師制度。

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蔡清祥表示，修法有四個重點，包括：公職律師專任於政府機關、機構或公立學校；公職律師以律師名義辦理法律事務；公職律師兼具公務員及律師雙重身分，應遵守公務員服務法及律師法、律師倫理規範等；公職律師應加入律師公會。

黃謀信則說，設立公職律師的考量有三，首先是和機關等單位信任度的問題，因為目前依個案分別聘任，信任度不一；其次是業務熟悉度的問題，公職律師長期任職於機關、機構或公立學校，對相關業務比較熟悉；最後是機關等單位秘密的問題，公職律師具有公務員與律師的雙重身分，容易保守秘密。

初審通過條文規定，公職律師得擔任政府機關、機構或公立學校的訴訟代理人，並得依公務人員保障法規定，擔任公務人員依法執行職務涉訟案件的代理人或辯護人。

公職律師待遇？還未規劃

對於公職律師的待遇，行政院人事總處表示，不會另訂子法規範，會依據現有的專技人員轉任方式處理，依照公務人員俸給法制統籌辦理，目前還尚未規劃。

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