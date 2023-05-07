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    休假剛離營 下士害2命1重傷／過彎失控 連撞4汽機車

    陳姓下士昨天上午休假，駕轎車甫離營即失控衝撞四輛汽機車，釀兩死一重傷。（民眾提供）

    陳姓下士昨天上午休假，駕轎車甫離營即失控衝撞四輛汽機車，釀兩死一重傷。（民眾提供）

    2023/05/07 05:30

    〔記者蘇福男／高雄報導〕陸軍八軍團五六四旅陳姓下士，昨上午休假離營不到十分鐘，駕駛轎車行經岡山區大莊路，疑轉彎失控打滑，車子先撞擊對向轎車，又連續衝撞三輛機車，導致三名分騎兩輛機車的婦人被撞飛倒地，其中二人重傷不治，一人一度昏迷，經醫院搶救後情況穩定。

    轉彎失控打滑 酒測值零

    警方調查，廿二歲陳男是陸軍裝甲五六四旅下士，事發時駕車行經岡山大莊路，疑轉彎失控打滑，先撞擊對向來車，再衝撞三輛機車；六十歲陳姓婦人騎機車載著六十九歲呂姓老婦，要到附近廟宇拜拜，六十一歲黃婦也騎車路過，兩機車均被撞，還有一輛路邊停放的機車也被撞倒。

    三人挨撞後噴飛摔地，獨自騎車的黃婦當場失去呼吸、心跳，雙載前座的陳婦意識不清陷入昏迷，臉和腳部受傷，後座的呂婦也昏迷不醒，身體多處擦挫傷。救護車抵達將三人送醫，黃婦、陳婦不治，呂婦經搶救後情況穩定。

    闖禍後 蹲路邊抽菸、滑手機

    目擊民眾說，陳男闖下大禍後，蹲坐一旁抽菸、滑手機，警方到場將他帶回警局製作筆錄；有媒體欲採訪他，陳僅短短回應「對不起」。陳男的酒測值零，至於車輛為何會在過彎時失控打滑，由警方進一步調查釐清。

    陸軍八軍團指揮部指出，對此不幸意外深感遺憾，後續除了配合警方調查，並援引為例，通令各單位加強行車安全教育及防衛駕駛觀念，以維護用路人安全。

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