再有共犯到案 車手頭可提告均攤2千萬

莊男騙走柳姓婦人2000萬元金飾、鑽石，台中地院判處莊男應如數賠償2000萬元。（記者張瑞楨攝）

2023/05/07 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕莊姓車手頭介紹李姓少年加入詐欺集團，假冒公務員要求被害人交付財務，從其中一名婦人處得手金飾等價值二千萬元財物，李少將贓物交給上手，莊尚未拿到本案酬勞就被逮捕，結果刑事被判刑一年六月，民事更被判須全數賠償被害人二千萬元。

車手頭若賠不出來

受害人可再告其他被告

律師劉硯田表示，本件婦人受害二千萬元案，迄目前僅莊男與李少到案，受害人只向莊索賠，若索賠二千萬元案獲勝訴確定，後來又有共犯到案，例如警察抓到上手或詐團首腦，受害人不能再向其他人索賠；但若莊男沒賠或賠不出來，後來的到案者是應負連帶賠償責任人之一，受害人可再控告其他人索賠。

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劉硯田表示，民法第二八〇條規定，「連帶債務人相互間，除法律另有規定或契約另有訂定外，應平均分擔義務」，莊男可依此法律到法院提告，主張後來的到案者平均分擔賠償。

至於刑事被判刑一年六月，因莊男觸犯的是冒用公務員、三人以上共同犯之的「加重詐欺罪」，本刑是一至三年徒刑、得併科一百萬元以下罰金，況且他又有介紹少年加入詐欺集團等行為，涉嫌觸犯組織犯罪防制條例第四條「成年人招募未滿十八歲之人加入犯罪組織者」，應加重其刑至二分之一，依此來看，莊被判決的刑度並不重。

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