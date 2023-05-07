車手上繳贓金飾、鑽石 他一毛未得／車手頭判刑 再判全賠2千萬

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2023/05/07 05:30

吸收李姓少年當車手

〔記者張瑞楨／台中報導〕一名詐欺集團莊姓車手頭，二○二一年間吸收李姓少年當車手，並介紹給代號「頑皮豹」的集團上游，同年四月詐團以假檢警手法誆騙一名婦人把價值二千萬元的金飾、鑽石交給假冒檢察官的李姓少年，李少被捕後咬出莊男，莊雖於本案分文未得，仍被台中地院判刑一年六月；民事部分，法官判莊男應如數賠償二千萬元，可上訴。

少年得手兩千萬飾品

判決書指出，三十六歲莊男是詐欺集團車手，並負責招攬年輕人當車手，即俗稱的車手頭。二○二一年四月，受害婦人接到假冒警官與檢察官的詐欺電話，對方誆稱她涉入販毒、洗錢等刑案，要她把存款交出來「監管」。

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上繳身分不詳的上手

婦人嚇得帶著總值二千萬元的金飾、白金首飾、鑽戒、裸鑽等，依對方指示到高雄市一處人行道，交給受「頑皮豹」指揮前往的李少（移由少年法庭審理），李少得手後立刻北上，至台北市一家麥當勞廁所交給身分不詳上手。

落網咬出領入門仲介

李少被捕後供稱，他是經莊男面試，介紹給代號「頑皮豹」的詐團幹部。

台中地院認定，莊男雖沒有直接指揮李少，也沒有拿到本案酬勞或經手贓款，但他是詐團成員，仍為本案共犯，依「三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪」判刑一年六月。

車手頭被認定是共犯

民事部分，受害人未控告李少，「頑皮豹」等詐團共犯尚未落網，受害人只控告莊男，莊未出庭，也未提出書狀答辯，獲判全額賠償二千萬元。

此外，前年四月另一名葉姓婦人也遭詐團以雷同手法詐財，領出一百五十萬元交給假冒法院專員的李姓少女與許姓車手，許少把錢交莊男轉交給上游陳姓車手；兩天後，曾姓婦人也受害，被騙走四十七萬元，提款卡還被盜領廿六萬元。

莊男在葉婦、曾婦受害的二案中獲三萬四千元報酬，法院依加重詐欺取財等罪，將他所犯的這兩案各判一年八月、一年七月徒刑；葉、曾二人也對莊男及其他共犯提起民事連帶賠償，尚由法院審理中。

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