前屏東市長等人涉貪 國民黨籍林恊松二審判6年10月

國民黨籍前屏東市長林恊松涉貪，高等法院高雄分院昨判刑6年10月。（資料照）

2023/05/05 05:30

〔記者鮑建信、羅欣貞／高雄報導〕國民黨籍前屏東市長林恊松及國民黨現任屏東市代表會主席蕭國亮報假帳貪污案，高等法院高雄分院認定兩人謀取私利犯罪，昨依違反貪污治罪條例將林男判刑六年十月、蕭男四年二月，均褫奪公權三年。

任屏東市代會主席期間夥同總務

以不實單據核銷特別費謀取私利

合議庭指出，林男等人明知各項費用支出均應據實核銷，不得使用不實收據憑證，更不得從中謀取個人私利，竟從中詐欺費用，且林男偵查中坦承犯行，後又改口否認，未有真誠悔意，不過林的刑度比一審略減二個月，是因一審認定林犯下一八○罪，二審改認定犯一七九罪；蕭國亮維持原判。

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判決指出，林恊松擔任屏東市代會主席期間，自二○一二年至二○一八年四月夥同市代會總務葉茸雄、業者周美倫，以不實單據核銷主席特別費、賀匾、茶葉、電扇等禮品支出，合計詐得款項五十七萬元。蕭國亮也「比照辦理」，自二○二○年一月至四月間觸犯五罪，共詐得七萬六千元。

除林、蕭兩人，高雄高分院也將葉男合併判處七年三月徒刑，周女併處二年六月徒刑、另有六個月徒刑可易科罰金；均可上訴。

林恊松從政二十餘年，當選過五屆屏東市民代表，兩屆主席和副主席，二○一八年首次參選屏東市長時，原不被看好，但受韓流影響當選屏東市長，前年九月被一審判刑後遭停職。

蕭國亮也是五屆市代，二○一八年接替林留下的主席位置，去年再次角逐主席，投到第二輪與對手同票，最後抽中當選籤連任成功。

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