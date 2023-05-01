新北又槍響 油漆工八里中彈

路口監視器拍下槍手下車拉滑套。（記者徐聖倫翻攝）

2023/05/01 05:30

流彈傷及大腿內側 王男不就醫 在北投發現犯案轎車

〔記者徐聖倫／新北報導〕昨上午十一時許，王姓男子外出前往友人住處打牌，行經新北市八里區中山路二段時，一名身穿黑衣白褲的男子，突然掏槍衝向王男面前對他連續射擊，王男閃躲不及腿部遭流彈擊中因而受傷濺血，所幸沒有傷及要害保住一命。警方事後鎖定槍手犯案車輛，以車追人，三小時在台北市北投區發現該部犯案轎車，不排除是債務糾紛引起，正持續追緝中。

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槍手穿黑衣白褲 疑債務糾紛警告

警方調查，王男職業為油漆工，當下正要去朋友家打麻將，怎料才到社區大門口，就遭人連開兩槍，流彈傷及王男大腿內側，所幸傷口並不深，就連警方到場時，王男僅表示無大礙不需就醫，但感到非常錯愕，不過警方對於該起槍擊案不敢大意，隨即封鎖現場仔細採證。並組成專案小組追查。

警方調閱監視器後，發現身著黑衣白褲的槍手，開車想停在社區外，一見到王男步出社區，槍手隨即下車掏出手槍拉滑套，對著王男連開兩槍，接著逃上車揚長而去。而槍手未對著王男要害開槍，警告意味濃厚。

警方已鎖定特定對象追查，案發三小時後於台北市北投區承德路七段發現該輛犯案轎車，已將該車拖回採集指紋比對，而槍擊原因警方研判應與被害人債務有關，警方將朝槍砲、傷害等罪嫌偵辦。另王男的牌友經調查，意外發現是名通緝犯，警方也將其帶回偵辦。

對此，新北市警局已在案發當天下午通令所屬各單位，立即啟動執行為期一週的肅槍專案行動，要針對轄內非法槍彈情資及製改造槍枝工廠進行掃蕩查察，斷絕槍枝源頭，維護民眾安全，絕不讓槍械犯罪影響社會治安。

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