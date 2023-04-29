分工行凶／中和組擁金脈買凶 弘生組提供火力、槍手

新北市警專案小組偵辦連環槍擊案，廿七日晚間第三波掃盪，逮獲弘生組長簡維佑等十四名嫌犯，起出幫派成員名冊、棍棒等證物。（記者吳仁捷翻攝）

2023/04/29 05:30

中和組組長鯨魚 專搞詐

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警局專案小組逮捕疑涉兩度策劃和教唆少年槍手開槍的竹聯幫弘仁會弘生組組長簡維佑等十四人。據指出，以簡男為首的弘生組擁有火力，擔任中和組組長的大哥「鯨魚」林京履，則主導詐騙水房，為幫派中的金雞母；中和組對外遭遇糾紛時，會以「金援」模式，委託弘生組出面處理，兩組依此分工運作，犯下多起暴力犯罪事件。

警方前晚執行的第三波掃蕩收網行動中，逮獲的簡維佑、陳建銘、蘇男及另名小弟等四人，是被專案小組掌握與槍擊案有關聯的四嫌。

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弘生組訓練少年槍手

警方初步追查，林男涉委託簡男、由林的副手陳男擔任中和組窗口，居中聯繫及向簡男通報行動指令，簡再與蘇男等小弟策劃，挑選大膽、敢衝的少年擔任槍手，再從「彈藥庫」取出槍彈，並進行類似勤前教育的集訓或告知任務重點，搭配交通組搭載槍手、攝影組拍攝開槍影像以宣傳幫派火力，每次出勤除讓金主滿意，還有磨練少年槍手等作用，同時可在道上立威。

道上人士說，如同公私部門近年來的專業化分工，黑幫也各有專精，本案中林男主導的中和組，主業是經營詐騙機房、地下匯兌，包括帳房吳榮展等十嫌，均是從事從事詐欺，開設水房，收取車手所提領贓款等的詐團核心分子，成為弘仁會的金雞母。

而當中和組有需求時，包括弘生組等衝組都會配合，中和組也會挑選好配合的人，結果這次在兩組分工運作下，本月十日出動三名少年前往新北市華山幫的當舖據點，分別由一人開三槍、一人駕車及一人掌鏡，犯後還刻意PO網炫耀，十九日遭華山幫派出二人鎖定「鯨魚」座車，從台北市一路追到新北市共開十四槍報復後，弘仁會兩組廿日再派出少年槍手，故意在大白天車水馬龍之際，持衝鋒槍再度到巨新當舖開五十一槍，「升級」火力挑起的黑幫連續開槍報復衝突，卻因把場面搞得太大，視公權力如無物，終成為警方剿滅首要目標。

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