逮新北槍擊案兩大咖 弘仁會幕後主使全到案

新北市警專案小組偵辦連環槍擊案，廿七日晚間第三波掃盪，逮獲弘生組長簡維佑等十四名嫌犯。（記者吳仁捷翻攝）

2023/04/29 05:30

起獲新募成員名冊 有助清剿

〔記者吳仁捷、邱俊福／綜合報導〕從前晚到昨晚，涉及雙北連環槍擊案的策劃者之一竹聯幫弘仁會「弘生組」組長簡維佑、及全案幕後要角「鯨魚」林京履被押回台，捲入槍擊案的弘仁會兩個最大咖都已到案，新北市警局專案小組前晚展開的逮捕行動，除緝獲簡男與幫眾共十四人外，還起出有廿多名弘仁會成員的名冊，警方初步了解後研判，應是該組織的新收幫眾名單；警方表示，無論舊幫眾或新成員均涉組織犯罪，警方將依違反組織犯罪防制條例展開全面性清剿，一個也不會放過。

全案已有兩幫會共卅人到案

全案至今，警方已連續發動數波掃蕩行動，第一波是逮捕本月十日前往新北市土城巨新當舖開槍的涉案三少年，第二波於本月二十五日逮捕弘仁會參與事前規劃及行動分工的弘仁會楊男等七人、及華山幫雇的潘姓男子，第三波於前晚逮捕弘生組組長簡維佑等十四人，接著是昨晚押回林男等二人；再加上自行投案的兩名少年槍手及一名駕車男子，全案已有弘仁會二十七人及與華山幫有關的三人，共三十人到案。

請繼續往下閱讀...

前晚收網行動，警方兵分多路到新北、花蓮、雲林等地，逮獲疑涉策劃、提供少年槍手衝鋒槍、手槍的竹聯幫弘仁會弘生組組長簡維佑，還有「鯨魚」林京履的副手、弘仁會中和組副組長陳建銘，以及帳房吳榮展等十四名嫌犯，起獲有二十多名弘仁會成員的名冊，查扣二百廿一萬元幫派資金和詐騙所得、十四支棍棒等。

警方掌握簡男疑涉在槍擊案中參與策劃、提供槍彈和教唆開槍等犯行，而詐騙集團帳房吳榮展疑受「鯨魚」授意，付錢讓簡找少年兩度朝華山幫的當舖據點開槍；不過相關到案者均否認不法，簡男辯稱不知情、更不認識林京履，吳男也否認涉案。

至於林男，昨從馬國押回過程中，表現出淡定、從容的態度，辯稱是單純出國旅遊，槍擊都是小弟的事，和他本人無關。

據指出，主要混跡台北市的竹聯幫弘仁會長林聖閎，近年數度涉案被捕收押，後來雖交保，但行事低調，因而近期弘仁會皆由在外活耀、擔任弘仁會中和組長的大哥林京履，及擔任弘生組長的簡維佑，在主導弘仁會相關事務，二人成為弘仁會檯面上的兩大咖；至於會長林聖閎，迄目前查無涉入近期的槍擊案。

弘仁會大哥「鯨魚」林京履昨天被押解回台。 （取自IG，記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法