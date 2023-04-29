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    首頁　>　社會

    黃明昭：弘仁會還在作奸犯科 掃蕩不手軟

    新北連環槍擊主嫌、弘仁會中和組長、鯨魚林京履，昨晚被押解返台。（記者朱沛雄攝））

    新北連環槍擊主嫌、弘仁會中和組長、鯨魚林京履，昨晚被押解返台。（記者朱沛雄攝））

    2023/04/29 05:30

    〔記者邱俊福、許倬勛／綜合報導〕涉及雙北連環槍擊案的竹聯幫弘仁會大哥「鯨魚」林京履昨被押回台，警政署長黃明昭在桃園國際機場召開記者會表示，無論是什麼層級，無論逃到天涯海角，警方絕對有能力將其繩之以法，針對惡性重大、犯行囂張的竹聯幫弘仁會、明仁會犯罪分子，警方將繼續掃蕩，絕不手軟。

    黃明昭表示，兩方幫派人馬涉及的槍擊案件，除林姓主嫌被押返歸案，國內涉案者包括幕後教唆、執行、提供槍枝等共犯，警方已查緝二十六人，其中有十二人遭羈押收容。他指出，弘仁會還有人在外作奸犯科，警方也都會鎖定，包括涉槍擊案的分會，另外其他分會，各警察機關都將全力查緝。

    新北市警方為壓制黑幫氣焰，從本月廿四日起執行為期四天的「正當專案」，全面清查轄內三二七家當舖，包括查察當舖安全性、當票及相關簿冊的登載通報是否落實、當舖員工素行，是否有從事違法借貸、銷贓、勾結黑幫暴力討債等。

    新北揪38家當舖違規

    新北市警局長廖訓誠說，境內領牌的當舖有廿七家申報歇業，有三百家營業中，其中卅八家共有四十二件違規，多以未揭示利息及未依限期將收當資料送往當地分局備查，依照「當舖業法」每件違規可裁罰一至三萬元。

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