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    仲介柬埔寨豬仔 至尊盟尊優會長列治平

    高市刑警大隊逮捕至尊盟分支尊優會蕭姓會長（右一）。 （記者黃良傑翻攝） 警方搜出尊優會徽章及刀械。 （記者黃良傑翻攝）

    高市刑警大隊逮捕至尊盟分支尊優會蕭姓會長（右一）。 （記者黃良傑翻攝） 警方搜出尊優會徽章及刀械。 （記者黃良傑翻攝）

    2023/04/28 05:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警方掃黑發覺，至尊盟分支「尊優會」蕭姓會長，除涉與手下暴力討債，還涉嫌仲介被害人到柬埔寨詐騙園區工作，被害人被國際救援組織救出返國後，竟遭蕭男等人恐嚇索取「違約金」，警方將蕭男列為治平對象逮捕。

    警方接獲情資，蕭男（四十二歲）少年時期即北上追隨至尊盟已故會長陳文將，後來陳文將生病返回故鄉高雄，蕭跟隨南下，分支成立尊優會，以圓形徽章做為會員標誌，會長則為菱形的「至尊」徽章，蕭擔任會長。

    據了解，被害人王姓男子（廿五歲）疑欠下債務，債主找上蕭男討債，去年七月間，蕭將王男仲介給人口販運集團，送至柬埔寨工作還債，王被送到柬國詐騙園區從事詐騙工作約一個月，因績效未達標，偷偷向台灣家人求救，去年八月家屬求助國際救援組織，透過斡旋將人贖回返台。

    王男回到高雄不到一個月，蕭男便電話恐嚇王及其家屬，要脅支付違約金，包括賠償機票費、工作損失約五十萬元，被害人今年三月向警方報案。高雄市刑大專案小組查出蕭在左營區以洗車場當偽裝，設立尊優會據點，本月中旬逮捕蕭男和他的三名手下，查扣至尊會徽章和刀械。

    蕭男否認人口販運及恐嚇，供稱只是電話催討債務，警方查出他率手下另涉一起恐嚇傷害案，依恐嚇取財、妨害自由、傷害及人口販運等罪送辦，蕭獲三萬元交保、另三人請回。

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