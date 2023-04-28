新北火化場集體收賄 25人涉貪3000萬

新北市立殯儀館收賄弊案延燒！圖為今年1月間，新北市立火化場席姓班長因涉賄被約談。（資料照）

2023/04/28 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕檢廉偵辦新北市立殯儀館火化場公務員收賄案，繼今年一月搜索並約談廿名公務員後，前天再約談五名火化場員工及七名業者，昨訊後依違反貪污治罪條例，諭令五人各五萬元交保、業者請回。據悉，這廿五名公務員歷年來收賄金額總計竟高達三千萬元，收賄模式是由業者把紅包夾藏在火化許可證內，再平均分配，分錢時甚至有見證人，集體結構性犯罪令人咋舌。

紅包夾藏在火化許可證

檢廉調查，部分殯葬業者希望在特定時辰入塔安置、優先火化，或妥善、謹慎處理往生者火化、撿骨等事宜，從二○二○年起，按遺體具數向火化場的員工行賄，每具行情價約一千元，並將紅包夾藏在火化許可證內交付。

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按比例分錢時還有「見證人」

檢廉調查，等款項累積一段時間後，由火化場席姓班長按人數分錢，發錢或計算分配比例時還有「見證人」，他們按此模式每月大賺「外快」約五萬至六萬元；不僅如此，業者為求遺體進館等過程順利，亦從二○一九年起向殯儀館遺體冷藏室四名臨時人員送紅包。

5名公務員各5萬交保

檢廉於今年一月間發動搜索並約談廿名公務員，複訊後諭令席姓班長廿萬元交保，其餘公務員大多交保或請回，同時聲押否認犯罪的林姓火化場人員，法院裁定五十萬元交保；檢廉追查發現另有五名火化場員工涉案，前天再度約談他們到案，昨訊後諭令五人各五萬元交保。

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