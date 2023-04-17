網戀誆虛幣好賺 坑女270萬

假交友投資詐騙流程圖。（記者姚岳宏翻攝）

2023/04/17 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕桃園市卅歲林姓女子去年底透過LinkedIn平台，認識自稱為香港投資顧問的男子，兩人加LINE成為好友，隨即展開遠距交往，期間對方一再提及投資虛擬貨幣可賺大錢，還介紹她比坊間虛幣交易所報酬率更高的投資網站，被愛情沖昏頭的林女先後以借貸投資新台幣二七○萬元，直到無法出金，才知遇詐。

刑事警察局提醒，幣圈名言「DYOR」，就是「Do Your Own Research」，意思為投資理財應做足功課，莫輕信他人推薦就盲目跟進；警方呼籲，投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，若有疑問，可撥打一六五反詐騙專線查證。

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警方調查，自稱香港投資顧問男子在網路放上帥氣照片，並展開柔情攻勢，沒多久雙方以男女朋友互稱，今年一月開始，對方不斷告知林女投資虛擬貨幣好處，強調保證高獲利、穩賺不賠，慫恿身上沒多少存款的林女向親友借錢投資。

林女剛開始在幣安虛擬貨幣交易所，自行操作泰達幣（USDT）投資，後來對方介紹宣稱報酬率比幣安更高的虛幣網站給她，再有「客服」以LINE與林女聯絡，指示她將原持有的虛幣轉移至不明錢包。今年一月至三月，林女投入二七○萬元，無法出金，才驚覺遭詐騙。

另名台北市羅姓女子也是在今年二月間，被人在臉書主動搭訕，並加LINE發展感情，後遭慫恿至某投資平台APP註冊，將她原持有的乙太幣（ETH）轉入該平台，前後遭詐一八○萬元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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