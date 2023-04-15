《官我什麼事》專訪／數位犯罪必留軌跡 警署推科偵通識化 迎科技挑戰

警政署資訊室主任林建隆接受專訪，針對當前猖獗的科技犯罪現況與因應進行說明，還提及警界資安人才的出走潮問題。（記者于安亭攝）

2023/04/15 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕科技犯罪手法日新月異，衍生資安事件、駭客攻擊與詐騙等治安問題的挑戰，警政署資訊室主任林建隆接受本報《官我什麼事》節目專訪時強調，使用數位軌跡都會留下跡證，當年一銀盜領、館長槍擊案皆從而突破案情，因此警政署正積極推動科技偵查的通識化課程，讓所有員警皆有基本認知，且依職務擁有不同程度的偵查能量，同時也希望能透過取得國際認證，與國際接軌學習到更多科偵知識，運用於打擊犯罪。

警署資訊室主任林建隆：

擴大偵查能量 打擊犯罪

林建隆表示，駭客從過去炫耀技術，轉型為結合犯罪集團牟利，已不只是資安問題，若攻擊政府機關及關鍵基礎設施，將是國安問題，警政署這幾年積極推動科技偵查的通識化，也就是讓所有警察都能對於虛擬貨幣、電子商務、電子支付等具有一定的認知，並將科技偵查訓練課程分成基礎、初階、中階、高階四階段，讓不同的職務受到相對應的階段訓練課程，以利後續偵查。

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例如，派出所員警擁有基礎的科偵知識，刑事人員須有初階的科偵能量，各地科技偵查隊須具備中階知識，而刑事局電腦犯罪專責隊偵九大隊則須有偵辦駭客入侵、新興科技犯罪的高階技術能力。

課程內容分為六大面向：網路資安、數位鑑識、現場蒐證、通訊監察、警用系統應用、資料分析。透過這些知識，運用於資料分析，產出對偵查有用的情資，這就是在科技偵查推動的策略與方式。

林建隆說，使用數位軌跡都會留下一些跡證，警方過去科技辦案也有許多成功案例，譬如二○一六年轟動一時的第一銀行遭外國駭客盜領案及「館長」陳之漢遭槍擊案，辦案人員皆從嫌犯手機的數位鑑識中取得重要事證。

其中，警方從逮捕一銀盜領案的三名車手手機中，查知其與海外一名共犯聯絡，要將七千多萬元贓款換成比特幣，交給歐洲刑警組織和西班牙警方合作，終使俄羅斯主嫌丹尼斯在西班牙落網。

面對警察資安人員出走潮

加強升遷、職涯規劃 留人

至於近期面對警察資訊安全人員被企業挖角的出走潮，林建隆認為須從兩個面向思考因應，一是升遷管道及職涯規劃，給予較好的發展方向，警政署已在著手規劃；二是薪資加給，可透過專業加給給予較好待遇，讓優秀資訊人才願意留下來為治安打拚。

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