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    首頁　>　社會

    騎車時手機掉落 千萬別急煞

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    2023/04/06 05:30

    前行到安全地方 停妥再撿

    〔記者吳昇儒／ 專題報導〕不少機車族把手機放在支架上當導航機使用，但時而發生固定未落實或支架品質較差，騎乘時因震動等情造成手機掉落，此時有些騎士會反射性的緊急剎車，導致後車追撞事故，或是不當撿拾行為而遭到撞擊。警方表示，發現手機掉落，第一時間要繼續前行，待行駛到安全地方停妥，再回頭視交通狀況進行撿拾，別因為掉手機或撿手機，造成更嚴重的事故。

    緊急剎車追撞 時有所聞

    基隆市警察局交通隊副隊長吳誌權表示，機車騎士為了撿拾掉落物品，緊急剎車造成後方追撞事故時有所聞，運氣好一點，騎士稍微受到擦、挫傷，運氣不好的可能得住院治療。

    警方說，民眾在騎乘過程中，若發現手機或其他物品掉落，必須繼續依照原先方向行駛，再慢慢的往路邊停靠，等到車輛停妥，再回過頭尋找遺失物。

    此外，還要特別注意周邊道路狀況，像是號誌、車流方向等，屆時要看準時機，趕緊撿回，也可以將手舉高，增加其他用路人的能見度，降低被撞風險。警方特別提醒，即使發覺物品可能即將遭到路上來車輾過，也不要一時衝動，拿肉身擋車，為了身外之物賠上性命非常不值。

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