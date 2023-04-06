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    裝手機架就可安心滑? 騎士非手持碰觸仍罰

    不少民眾誤認，只要使用手機支架，就算在行駛操作，也不違規。 （記者吳昇儒攝）

    不少民眾誤認，只要使用手機支架，就算在行駛操作，也不違規。 （記者吳昇儒攝）

    2023/04/06 05:30

    只要滑一下就是違規

    〔記者吳昇儒／專題報導〕不少機車騎士或外送員把手機當作導航機使用，認為只要在支架上操作，不要手持，就不會被罰；事實上，此舉仍然違規，有騎士因此遭罰，且是影響行車安全的危險舉動，過去就曾傳出多起車禍事故。警方表示，還不僅如此，臨停路上同樣不可操作導航，只要「滑一下」即屬使用手機的違規行為。

    有礙安全駕駛就可罰

    警方強調，上述都是法律規定的「有礙駕駛安全行為」，呼籲機車騎士騎乘或紅燈停等時，萬不可操作手機導航，若有需要應停在路旁操作，以免違規及發生危險。

    板橋警分局交通組長林泰亨提醒，行駛中的機車大都用手按住剎車把手，才能進行剎車動作，若有一手操作支架上的手機，就少了一個控制機車的力量，極易發生事故。

    很多機車族誤以為把手機架在支架上，未「手持」就不算違規，因此馬路上時而可見機車族邊騎車、邊操作支架上手機的情形。基隆市警局交通隊副隊長吳誌權表示，這是對法規認知的誤區，道路交通管理處罰條例第三十一之一條第二項規定，機車駕駛人行駛道路上，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處一千元罰鍰。

    多數人會注意到「手持」二字，卻未注意後段提及「其他有礙駕駛安全之行為」字眼，實務上只要影響駕駛安全就能開罰，不過因蒐證不易，取締案例較少，才造成民眾誤解。

    操作好再上路 較安全

    警方建議，機車騎士可停在路旁操作手機導航，若要通話可透過藍芽耳機等其他3C產品輔助，既不違規也較安全。

    此外，有人騎乘過程發生手機從支架上掉落，為了撿手機而緊急煞車，這也是高度危險的駕駛行為；還有人為了撿手機，冒險跑上馬路撿拾，今年初高雄就發生女觭士的手機從支架上掉落，回頭找手機時遭大客車撞死事件，令人唏噓。

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