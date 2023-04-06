選機車手機支架 達人教眉角

警方呼籲機車騎士騎乘或紅燈停等時，萬不可操作手機導航，若有需要應停在路旁操作。（資料照）

2023/04/06 05:30

〔記者吳昇儒／專題報導〕機車騎士安裝支架放手機，大都裝在機車的後照鏡處，但市面上的手機支架種類眾多，應該如何挑選？手機達人黃俊瑋指出，手機為避免留在機車上易失竊，須經常卸下，所以最好是購買方便手機裝、卸的支架，他推薦具多角度固定的夾鉗式或袋式支架較為安全。

黃俊瑋說，手機支架一般分為夾鉗式、袋式或彈性橡膠固定式等幾類型，各有各的優缺點，夾鉗式拆卸較方便，但因為固定的角度、支點不同，品質也相差許多；袋式支架應該算是最不容易掉落的一種支架，還能夠防水，但最大缺點是多一層薄膜，操作上可能比較不易，聲音也較難傳遞，但若以整體安全性為考量，確實是不錯的選擇。

請繼續往下閱讀...

彈性橡膠固定的支架則必須考量橡膠老化問題，畢竟機車在外風吹日曬，老化速度遠大於放在室內，萬一某天突然崩解，原本的支架無固定力量，手機就會跟著一起掉落，若需要長期使用，較不推薦此款。

黃俊瑋表示，以操作性、安全性的角度考量，會推薦夾鉗式、且具有較多輔助固定的裝置，如六、八固定支腳或大範圍保護機身的類型，除了操作方便，穩定性也較高；若單純考慮安全性，則推薦袋式支架，至於操作性可能會稍微受到袋子影響，所以宜在出發前就把導航設定好，要操作手機也應先停穩機車，才能流暢操作。

減震功能別忽略

另一方面，選擇機車手機支架也要注意有無減震功能，目前雖無具體證據顯示手機放在機車支架上，會因震動造成手機內部零件故障，但為避免有這種狀況發生，還是會建議選擇有減震的支架。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法