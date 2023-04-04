失業窩岳父家被看不起 滿月兒當出氣筒虐死 判12年

把滿月兒當出氣筒示意圖

2023/04/04 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕廿一歲林姓男子和妻子結婚三年，婚後住在妻子娘家連生三個孩子，林男因工作不穩定，岳父看不起他，還譏諷「只顧睡覺不顧小孩」，更要他跟女兒離婚；去年七月，林男再跟岳父起衝突，林竟把氣出在剛出生四十天的兒子身上，用力拍打、撞擊、搖晃導致男嬰顱骨骨折、腦壓過高送醫不治，高雄地院依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪判徒刑十二年。

判決指出，去年七月十六日凌晨，高雄市大寮區發生一起剛出生嬰兒OHCA（無呼吸心跳）送醫案件，院方檢查發現小嬰兒身上有新舊傷，出生時體重有兩千六百餘公克，但到院時只剩兩千兩百餘公克，體重過輕，通報疑似虐嬰。

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檢警介入調查，發現男嬰父母均為廿一歲，兩人口徑一致否認虐嬰，表示男嬰翻身時不慎從嬰兒床摔落地面，脖子傷痕為自己抓傷。不過檢警質疑，出生才四十天嬰兒還不會翻身，且嬰兒床距離地面高度約四十餘公分，就算摔下床也不致重傷，男嬰應是遭劇烈搖晃受傷。

法醫解剖報告出爐後，檢警發現，男嬰主要死因為顱骨骨折、腦壓過高所致，且男嬰的肋骨、手部橈骨、顱骨等處有骨痂，代表曾骨折後癒合，而且屁股還有褥瘡，確認男嬰生前確實遭虐。

林男被收押 才坦承犯行

林男到案後始終否認虐童嬰，直到被聲押獲准後，才改口坦承犯行。他說，自己結婚後，跟妻子生了三個孩子，住在娘家一直被岳父看不起；林男指出，自己曾因缺錢花用，向民間公司借貸了四萬元，結果滾出十九萬元的債務，他因工作不穩定還不起這筆錢，心情不好時就會捏小孩出氣。

去年六月底時，岳父再度要求他跟妻子離婚，滾出他家，還譏諷他「只顧睡覺不顧小孩」，岳母幫他說話還被罵；案發當天，林男未經岳父同意就在房間裡裝設手機訊號強波器，岳婿再度發生激烈爭執，林男把氣出在孩子身上，沒想到竟失手殺死才出生四十天的兒子。

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