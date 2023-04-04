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    面對情緒失控家人 把孩子帶離 避免受害

    把滿月兒當出氣筒示意圖

    把滿月兒當出氣筒示意圖

    2023/04/04 05:30

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市林姓男子不滿被岳父唸「軟爛」，把氣出在兒子身上，造成四十天大的男嬰頭部重創死亡；有專家曾提到父母親應先做好自己的情緒管理，培養自制力，才不會在無意間把孩子當作出氣筒；高市學生輔導諮商中心督導林怡琳表示，面對情緒失控的家人，「不發聲」也是一種處理方式，提醒生氣的家人，他需要冷靜一下，再迅速將小孩帶離現場，避免小孩受到傷害，造成無法彌補的遺憾。

    林怡琳說，倘若父母經常情緒不穩定，要如何保護家中年幼的子女？她提供幾個方法，首先，面對情緒失控的家人，「不發聲」就是一種處理方式，利用沈默來提醒生氣的家人，他需要冷靜一下，再者，「好好說出他（她）的情緒」，說出對方情緒，把自己想像成一面鏡子，映照出對方情緒狀態讓對方看見，但不要去評論對方情緒是「應該、不應該、好的、壞的」。

    林怡琳表示，真正的重點在於「你願意說出對方情緒，代表你願意努力去理解對方內在到底怎麼了」，做出「嘗試去理解」的行為，對方就會感受到很大的接納與尊重。

    保護兒少 可撥打113專線

    林怡琳強調，兒少保護，以「家庭社區為基石」這是社會安全網建構的目的之一，所以，社會大眾或家人發現有兒少保護需求時，可撥打113專線，或父母對於教養問題想諮詢，高市家庭教育中心有「412-8185全國家庭教育諮詢專線」，可提供相關資訊。

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