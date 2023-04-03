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    誤信「無法下單」連結 假買家假銀行設局 連蝦皮賣家也遇詐

    警方呼籲購物網站等相關業者，應加強防護措施。（記者姚岳宏翻攝）

    警方呼籲購物網站等相關業者，應加強防護措施。（記者姚岳宏翻攝）

    2023/04/03 05:30

    〔記者姚岳宏／台北報導〕網路買賣以往都是買家受騙，近來卻發生多起網路賣家，接到「無法下單、簽署金流協定、帳戶認證」等訊息或連結，不慎掉入詐騙陷阱，有女工程師在蝦皮賣外套卻遭「假買家」、「假銀行」聯手騙走五十八萬元，警方提醒，網路交易慎選購物平台，也呼籲業者應加強防護，保障買賣雙方的交易安全。

    被誘簽金流協定 兩賣家遭騙百萬元

    警政署統計，上月一日起至廿七日止，解除分期設定詐騙案有三四九件，較去年同期的二七七件，共增加廿五．九九％。

    警方調查，程姓女工程師上週接到買家透過Messenger聯繫，指欲買程女在臉書及蝦皮販售的外套，程女傳送蝦皮連結後，對方卻稱無法結帳，並傳送需簽署協議認證連結給程女。

    警呼籲業者加強防護 保障交易安全

    程女點擊連結進行線上簽署，廿分鐘後接到自稱銀行客服來電，要她簽署專屬的蝦皮銀行協議，並轉帳十二元進行身分驗證，後來顯示交易失敗，對方要求程女轉帳至指定帳戶，她前後以網銀轉帳十一筆，直到發現自己帳戶未有回沖款項，對方又失聯，才知遭詐。

    另名張姓公務員上週透過網路賣手機，也是傳送蝦皮購物連結給對方，卻收到對方反傳圖片顯示「訂單被系統攔阻無法結帳」，要求點擊另個連結，張男點擊後，出現「要求簽署金流保障才能進行正常交易」文字，後有自稱銀行技術部門來電要張男按指示匯款，張男以ATM匯出廿四筆計四十三萬元到對方指定帳戶後，對方從此人間蒸發。

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