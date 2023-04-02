法官遭彈劾仍考甲 司院打臉地院才逆轉

士林地院法官姜麗香（右）及高雄地院法官侯弘偉（左），考績遭改評未達良好（丙），已領走的職評獎金須追回。（資料照）

2023/04/02 05:30

雄院二度核定良好

司院決議自行變更

〔記者吳政峰／台北報導〕士林地院法官姜麗香及高雄地院法官侯弘偉被認定有維護性侵嫌犯的不當行為，去年均遭移送議處，但士院和雄院又以行政懲處尚無結果為由，將兩名法官職務評定為良好（考績甲），後來二人被監察院彈劾，司法院依此「退件」要求重評，未料雄院依然評定侯的表現良好，司院見雄院冥頑不靈，乾脆逕自變更考績為不良好；士院見此，也翻盤將姜的考績改評未達良好（丙）。

士院跟進翻盤

改評未達良好

監察院去年八月彈劾認為，台東某兒少安置機構林姓主任二○一九年間猥褻一名少年，保護官獲悉後告知姜麗香，姜未公平審酌資訊，反而擬具意見書表示不贊成通報；侯弘偉知悉本件性侵案，仍與林嫌傳遞訊息、予以寬慰，附和林的律師意見，形同給予法律諮詢意見，還把通報訊息告知林嫌，監院因此彈劾二法官。職務法庭預定本月廿四日開庭。

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在監察院彈劾之前，兩地院去年五月已認定二法官涉有違失，移請法官評鑑委員會審議；但在年度職評上，卻又認為二人表現優異，在職務法庭懲戒結果出爐前，沒有可判定情節重大的依據，維持職評為良好。

司法院職務評定評議委員會不願買單，於同年八月監院通過彈劾後，將二人職評退回重評。沒想到雄院認為彈劾不影響職評，仍維持良好評定，二度送司法院複審；這次評議會不再客氣，直接決議將侯的職評變更為未達良好，等於給雄院當頭棒喝。

法官職評獎金須追回

士院見雄院遭司法院洗臉，以彈劾已變更職評的事實基礎，日前決議改評為未達良好。本案侯法官未提救濟，考績吃丙已確定；姜可在收到職評通知書卅日內提起復核與再復核，若仍不服，可於兩個月內提行政訴訟。二法官已領合計約五十萬元職評獎金，須追回。

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