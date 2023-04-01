低價賣衛生紙 LINE 群組7個月騙6百萬

陳女團購群組。（記者邱俊福翻攝）

2023/04/01 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕廿七歲陳姓女子涉嫌於臉書成立團購平台「姍姍雜貨舖」粉絲專頁，提供通訊軟體LINE連結，將民眾加入聊天群組後，刊登低於市價四成的衛生紙等民生物資，引誘民眾大量下單團購，並要求須全額匯款才出貨，但陳女接單後，卻以須分批出貨為由，僅少量出貨，最後謊稱上游廠商捲款消失、無法出貨，致買家血本無歸。刑事局電信偵查大隊第一隊昨逮捕陳女送辦，初估至少有廿五人上當、財損達六百萬元。

引誘民眾下單全額匯款

警方調查，陳女過去曾因販售人頭帳戶，被依詐欺罪嫌送辦，去年八月起她於臉書成立粉專，引誘民眾加入其LINE聊天群組，於群組內刊登便宜的民生用品團購訊息，價格低於市價四成以上，例如市價三八九元的廿四包裝好市多衛生紙，她只賣二四○元，市價八四○元的廿四瓶裝金牌啤酒，僅賣二九九元等。

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上游捲款？稱自己也受害

許多民眾見價格低廉而紛紛下單、全額匯款後，陳女便以貨量過大、須分批出貨為由，僅陸續寄出少量貨品，隨後以「雙十一檔期、過年前物流壅塞」或偽造物流出貨單等方式拖延時間，讓被害人誤信貨品在運送途中，藉以利用時間差累積訂單，最後宣稱上游廠商捲款，自己也是受害者，無法出貨。

一名中盤商大量下單，花費二百萬元進貨，僅收到約九十萬元貨品，財損最多。警方三月九日搜索陳女新店區住處，依詐欺罪嫌送辦。

陳女被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

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