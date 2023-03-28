為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    樹林愛立康藥局夫妻檔 「疫」起吸金上億

    位於新北市樹林區的愛立康藥局，涉嫌以投資醫療器材等名目，吸金高達上億元。（取自Google街景圖）

    位於新北市樹林區的愛立康藥局，涉嫌以投資醫療器材等名目，吸金高達上億元。（取自Google街景圖）

    2023/03/28 05:30

    〔記者王定傳／新北報導〕新北市樹林區的愛立康連鎖藥局，其負責人吳俊毅、林宜靜夫婦等人，被控以投資為由，向十多位民眾吸金上億元，新北地檢署昨指揮調查局台北市調查處發動搜索，約談吳俊毅夫婦及五名共犯及三名證人，朝刑法詐欺及違反銀行法方向偵辦。

    十多人受害 檢調發動搜索

    檢調追查，吳俊毅夫婦等人被控自二○一九年至去年間，以長期或短期兩種方案向十多位民眾吸金上億元，長期方案吸金理由為愛立康有增資拓店需求，若投入資金，可於兩或三年後取回本金與高額獲利。

    短期方案則是因應疫情蔓延，愛立康藥局與醫療院所、各級學校、養老機構、里民活動、選舉造勢等通路建立合作關係，有大量銷售口罩、酒精、發泡錠、普拿疼、抗病毒藥物、防疫包、復健衣等防疫物資、藥品與保健食品需求，若投入資金，短期可獲高額利潤。

    有民眾投入資金後發現怪異，提出刑、民事訴訟，全案才曝光。

    新北地檢企業犯罪專組檢察官陳佳伶昨指揮台北市調查處、新北三峽警分局，搜索樹林區的愛立康藥局、吳俊毅夫婦等人住居所，查扣文書等證物，漏夜偵訊中；新北檢呼籲，投資陷阱多，民眾投資時務必注意風險及陷阱。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播