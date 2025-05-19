小粉紅偷渡桃園海灘插五星旗？海巡署：影片無變造 調查在地擺拍或偷渡

海巡署副署長謝慶欽說明。（記者陸運鋒攝）

2025/05/19 10:47

〔記者陸運鋒／台北報導〕上週五（16日）一對中國籍父子搭橡皮艇從桃園市觀音海水浴場沙灘上岸，被海巡署逮捕送辦，昨（18）又傳出自稱「山東凱哥」的小粉紅在抖音PO影片，宣稱駕駛橡皮艇偷渡到桃園市觀音海灘插上中共五星紅旗，「完成任務」後又自行駕橡皮艇返回中國。對此，海巡署今日召開記者會表示，有關山東凱哥影片經科技鑑定，確認沒有變造，但是否由在地人員擺拍或從中國坐橡皮艇前來拍攝，正由檢方深入追查中。

近日一名稱為「山東凱哥」的山東男子在抖音上傳影片，宣稱自己在5月15日自己獨自渡海到台灣，影片可以看到他疑似到桃園「大園潮音海風車」旁插上五星旗，高喊「我已經踏上了祖國寶島台灣的土地，並且將中國鮮豔的五星紅旗插在了祖國深愛的這片土地上」。山東凱哥在影片留言區還嘲諷我國海巡連他偷偷到台灣都抓不到，「灣灣的雷達應該很垃圾啊！」

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在此之前，一對中國籍父子偷渡來台，順利從桃園觀音海水浴場沙灘上岸，外界也質疑我國安防線被衝破。海巡署坦言，橡皮艇長度僅3.3公尺，雷達無法有效偵測，正爭取相關預算，積極建置紅外線熱像儀等岸海監偵系統、增加艦艇能量及提升立體偵蒐能力等設備。

海巡署表示，有關這兩起案件，距離相差約10點9公里，而山東凱哥的影片經連夜將影片送往科技鑑定，確認沒有變造，但是否原本就在岸際拍攝，還是如影片所說駕駛橡皮艇偷渡來，已報請檢方指揮偵辦正深入追查中，若有較具體結果會進一步說明。

海巡署表示，本（5）月16日中國人士搭乘橡皮艇從觀音海水浴場沙灘上岸，因橡皮艇材質及截面積太小，電磁波反射信號微弱，不易被雷達偵獲；另案發時段岸巡人員於其他區域巡邏，守望哨與現場距離超出可辨識範圍，亟須以科技輔勤，以避免偷渡之漏接。

海巡署說，今（114）年1月迄今，共計發生偷渡案5件、38人，其中當場查獲4件、36人，人員緝獲率達94.7%，但目前尚未全面建置自動監控等科技裝備，為解決雷達無法有效偵獲小型目標及人力監控之限制，海巡署在去年組成專案小組，踏遍長達1821公里的海岸線，已完整規劃「岸海監偵系統建置計畫」，積極爭取特別預算建置「紅外線熱影像系統」、「環島智慧型監控系統」及各式無人機等設備，並納入AI智慧預警及主動識別科技，提升岸海監控效能，以期完整涵蓋偵蒐監控熱區，有效應對中共日益嚴峻的灰帶襲擾。

海巡署指出，中國長期利用各種時機、藉口，對我國實施軍事及灰色地帶襲擾，去年520賴總統就職後，中共即發動「聯合利劍-2024A」軍演，不排除在總統賴清德就職週年，中共會再度利用類似手法及影片進行認知作戰，擾亂我民心士氣，將持續強化勤務部署，並與友軍保持密切聯繫，運用聯合情監偵等手段，有效打擊偷渡案件，確保國家安全及社會穩定。

兩案距離。（記者陸運鋒攝）

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