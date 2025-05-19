涉嫌侵入宿舍勒斃偏鄉女師 花蓮喑啞男聲押

花蓮縣劉姓喑啞男子涉嫌殺害29歲偏鄉國中女老師，18日晚間移送法辦，檢方複訊後已向法院聲請羈押。（資料照，記者王錦義攝）

2025/05/19 09:43

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣北區一所偏鄉國中29歲女老師17日陳屍校外的召會聚會所內宿舍，疑遭人勒斃；凶嫌劉姓喑啞男子昨（18）日落網，坦承失手勒斃被害人，否認性侵；警方昨晚8點多依殺人罪嫌移送法辦，檢方深夜向法院聲請羈押；法醫預計今天上午10點相驗。

花蓮地檢署指出，花蓮縣某國中老師疑似遭到殺害，檢察長陳佳秀獲報後極為重視，旋即指派檢察官組成專案小組展開偵辦，經指揮員警調閱監視器畫面及查訪相關證人，認劉姓男子涉有重嫌，於18日中午在海邊把被告劉男拘提到案，並持搜索票前往被告住處執行搜索。

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檢方指出，被告劉男經檢察官訊問後，因認涉犯刑法第271條第1項之殺人等罪嫌重大，有事實足認有逃亡及湮滅證據之虞，且所涉為最輕本刑5年以上重罪，有羈押之原因及必要，爰向台灣花蓮地方法院聲請羈押禁見。

對於社會治安有重大影響，經審酌公共利益之維護，認有適度公開說明之必要。花蓮地檢署指出，重大刑案發生後同步啟動犯罪被害人保護機制，通報財團法人犯罪被害人保護協會臺灣花蓮分會對犯罪被害人家屬進行關懷，以保障被害人家屬權益並提供相關協助。

據了解，劉男經常到鄉召會走動，喜歡跟年輕女性要求加LINE溝通，因弱勢身分，秉持愛心和他加好友，但後來劉男告白被拒絕，用文字持續騷擾，蔡女不堪其擾封鎖拒絕聯繫；劉男疑因此不滿，16日從召會後門翻越柵欄從窗戶闖入鄉召會宿舍犯案，對被害女子遲鈍器毆打後腦，再用線狀物將其勒斃。

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