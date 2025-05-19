台鐵北迴線雙向中斷！下午6點前列車班次調整、接駁資訊一次看

台鐵花蓮站擠滿了準備搭乘接駁的柴聯列車旅客。（民眾提供）

2025/05/19 10:13

〔記者游太郎／花蓮報導〕昨天花蓮地區強降雨導致北迴線雙向中斷，旅客行程大受影響，台鐵今天啟動疏運應變措施，下午6點前將調整列車運行班次，台北至花蓮間對號列車開放站票，不需換補票，藉此加強疏運旅客。

花蓮地區昨天強降雨釀成北迴線土石流災情，台鐵路線、電車線等受損，台鐵花蓮站今早擠滿了旅客，不斷詢問接駁的狀況，台鐵花蓮站表示，除了搶通外，為確保東部幹線鐵路運輸服務及持續進行路線搶修工程，今天自首班車起，以柴聯車編組進行和平至新城間鐵路接駁；台北至花蓮間對號列車則開放站票。

請繼續往下閱讀...

台鐵配合今日和平至新城間鐵路接駁服務應變方案，下午６點前列車運行班次調整如下：

1. 對號列車（臺北至和平）：

（1） 172次行駛至宜蘭站（宜蘭至花蓮間停駛）。

（2） 282次行駛至羅東站（羅東至花蓮間停駛）。

（3） 228次行駛至蘇澳新站（蘇澳新至花蓮間停駛）。

（4） 422次、218次、222次、224次、426次、428次、232次、432次、434次、442次行駛至和平站。

2. 對號列車（花蓮至新城、和平至臺北）：

（1） 花蓮到新城間，經行駛至新城站後，以柴聯車編組進行新城=和平間鐵路接駁服務。

（2） 181次由宜蘭站始發（花蓮至宜蘭間停駛）。

（3） 285次由羅東站始發（花蓮至羅東間停駛）。

（4） 273次由蘇澳新站始發（花蓮至蘇澳新間停駛）。

（5） 417次、219次、221次、421次、423次、477次、229次、431次、283次、235次由和平站始發。

3. 對號列車（新城至花蓮至臺東）：

（1） 順行：422次、222次（瑞穗止）、224次、426次、228次、428次、232次（壽豐止）、432次、434次。

（2） 逆行：219次、417次、221次、273次、421次、423次、477次、431次、283次（壽豐至新城）、229次（瑞穗至花蓮）。

4. 區間（快）車（順行）：行駛至和仁站。

5. 區間（快）車（逆行）：行駛至崇德站。

6. 和平至新城間採用柴聯車編組進行鐵路往返接駁。

7. 環島觀光列車臺北至花蓮至臺東間（經北迴線停駛），1次行駛至臺東站止，2次改由臺東站始發。

8. 停駛列車如下：樹林至花蓮236次、和平至花蓮432次、花蓮至樹林247次、花蓮至和平229次、花蓮至和平431次、花蓮至羅東285次。

9.今日台北至花蓮間對號列車開放站票，不需換補票，以加強疏運旅客。

負責接駁的柴聯列車 。（民眾提供）

台鐵工程人員全力清除鐵軌上的土石，希望儘快恢復正常營運。（台鐵提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法