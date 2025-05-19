520前「灰色侵擾」？中國30餘「三無船」禁漁期闖澎湖西南海域

澎湖七美西海域，520前夕突現30餘艘中國「三無」船。（漁民提供）

2025/05/19 10:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕520賴清德總統就職周年前夕，澎湖海域突現30餘艘中國「三無船」大舉闖入海峽中線以東作業，由於中國時值禁漁期，任何漁船都禁止出港作業，竟能大批出現在澎湖西南海域，內情恐不單純，海巡署已派台中艦趕赴了解。

根據澎湖漁民通報，七美西海域今（19）日上午6時許，30餘艘中國拖網鐵殼船齊聚作業，並朝西北方向移動，數量之多令漁民吃驚，都是中國「三無船」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記），不知道從哪出港的，漁民抱怨，最近中國海警船頻頻越過海峽中線驅離澎湖漁船，卻不管管自家的船，放任在休漁期越界違法拖網作業。

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漁民提供經緯度在北緯23度6分535秒、東經118度47分277秒，在七美西南36浬，處於海峽中線以東，海巡署接獲通報後，立即出動當地巡弋的台中艦，趕往現場馳援。但令澎湖漁民不解，中國5月1日起展開禁漁期，任何漁船都必須返回船籍登記的母港泊靠，為何出現如此多的中國漁船集體越界？更顯動機不單純。

其實中國「灰色侵擾」近來動作不斷，尤其520前夕有加劇情況，包括中國權宜輪破壞我國海底電纜、中國海警船頻頻越界海峽中線以東執法，近日更頻傳中國民眾駕船「台灣遊」，現又傳出中國「無船名」、「無船舶證書」，以及「無船籍港口登記」的「三無」船舶，大舉集結澎湖七美西海域越界作業，種種跡象顯示，時機點與動機都不單純。

中國三無船，就是「無船名」、「無船舶證書」，以及「無船籍港口登記」的船舶。（漁民提供）

時值中國禁漁期，中國三無船卻大舉越界澎湖海域作業。（漁民提供）

澎湖漁民提供經緯度，已在海峽中線以東我國執法範圍。（漁民提供）

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